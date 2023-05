„Niedyskrecje wyborcze”: Wojna Tuska z Morawieckim. Bambik czy korporacyjny killer?

Za co wyborcy cenią posłów lewicy? Czy koalicja „Trzecia Droga” powinna się martwić słabym poparciem w jednym z sondaży? Co sprawiło, że kobiety zniechęciły się do głosowania w wyborach? Kto pomoże lewicy w tegorocznej kampanii? Kogo politycy PiS nazywają korporacyjnym killerem? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje wyborcze”.

Zobacz fragment odcinka: Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. Poparcie dla lewicy plasuje się dzisiaj na poziomie 9-10 proc. Politycy z lewicy twierdzą, że jest to ich żelazny elektorat, czyli wyborcy przekonani do głosowania na tę formację. Z badań wynika, że ludzie oceniają na plus fakt, iż posłowie klubu Lewicy są pracowici i nie kłócą się wewnątrz formacji. Rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg dość harmonijnie współpracują. Być może dlatego, że nie zamierzają iść na tej wspólnej liście z Donaldem Tuskiem. Obaj politycy mają też chyba podobne, niezbyt pochlebne zdanie na temat szefa Platformy Obywatelskiej. Koalicja „Trzecia Droga” Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wypadła dobrze w badaniu CBOS.