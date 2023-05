Groźny wypadek w Zachodniopomorskiem. Droga zablokowana na kilka godzin

Do poważnego wypadku doszło w czwartek 25 maja po godzinie 9:00 na drodze wojewódzkiej numer 175 między Drawskiem Pomorskim a Kaliszem Pomorskim. W okolicy miejscowości Konotop doszło do zderzenia ciężarówki przewożącej drewno z busem.

Konotop. Utrudnienia w woj. zachodniopomorskim po wypadku z udziałem busa i ciężarówki

Oba pojazdu przewróciły się na bok. Droga została zablokowana w obu kierunkach na kilka godzin i może być przejezdna dopiero w okolicy godz. 15. Funkcjonariusze kierują na objazdy przez Złocieniec. Na miejscu zdarzenia pracowała policja oraz służby ratunkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

Poszkodowanych zostało siedem osób. To mężczyźni w wieku od 20 do 60 lat. Sześciu z nich trafiło do szpitala karetkami, a jeden z urazem kończyny górnej i dolnej została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

