Matka znęcała się nad uczennicą, dyrektor stanął w jej obronie. Teraz może mieć problemy

Sprawę opisała wyborcza.pl. W ubiegłym roku do dyrektora III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Jana Ryby, wpłynęły sygnały o niepokojącej sytuacji jednej z uczennic. Nastolatka opuściła się w nauce, mówiła wychowawczyni i pedagogowi, że traci chęć do życia. Dyrekcja zainteresowała się sprawą, jednak z matką uczennicy nie było dobrego kontaktu. W czerwcu 2022 r. dyrektor zawiadomił sąd rodzinny w mieście.

Dyrektor z Tarnowa bronił uczennicy. Wszczęto postępowanie

Matka dziewczyny usłyszała już zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad dzieckiem od lipca 2019 do sierpnia 2022 roku. Rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki powiedział, że chodzi m.in. o wszczynanie awantur domowych, wulgarne wyzywanie i poniżanie dziewczyny, wyśmiewanie się z jej wyglądu, ograniczenie kontaktów z rodziną, zmuszanie do wysyłania określonych wiadomości do ojca, szarpanie, popychanie.

Matka nastolatki widziała tę sytuację inaczej. Skarżyła się na szkołę do kuratorium oświaty. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim wszczęła postępowania przeciwko Janowi Rybie. Sam fakt wszczęcia zobowiązuje prezydenta miasta do zawieszenia dyrektora w obowiązkach. Magistrat analizuje sprawę.

Kurator Barbara Nowak powiedziała, że nie może komentować sprawy, ale apelowała „żeby wstrzymać się z osądami na podstawie informacji przekazywanych przez jedną stronę”. Sprawą zajmuje się także rzecznik praw dziecka. Ma być też „dogłębnie wyjaśniona w ramach postępowania dyscyplinarnego”.

W Małopolsce na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy kuratorem a wojewodą sprawami dyscyplinarnymi dla nauczycieli zajmuje się kuratorium.

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela w rozmowie z portalem wyborcza.pl powiedział, że Jan Ryba jest dobrym dyrektorem i nigdy nie było skarg na jego działalność. Tarnowskie III LO to według ostatniego rankingu „Perspektyw” najlepsze liceum w mieście.

– Najważniejsze, że uczennica czuje się dobrze. Jest uśmiechnięta, kolorowa. Wróciła jej radość życia. Za rok będzie zdawać maturę. Jej ojciec powiedział, że jest wdzięczny szkole – powiedział dyrektor.

