O. Tadeusz Rydzyk w szoku po wyjeździe do Niemiec. „Kochani, ilu tam muzułmanów”

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu 18 maja przypadała siódma rocznica konsekracji świątyni, która znajduje się pod jurysdykcją zgromadzenia redemptorystów. Tego dnia miała miejsce również 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Podczas mszy św. ojciec Tadeusz Rydzyk wskazał, że trzeba oddawać się do dyspozycji Maryi.

– Niech Ona działa w nas i przez nas. Niech zwycięża w nas Jezus i Ona, Maryja. To jest Sanktuarium św. Jana Pawła II, ale Ojciec Święty wyrósł z Polski, z tej najpiękniejszej Polski, świętych bohaterów. W tym kościele to pokazujemy. My też mamy być świętymi. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” – takie jest nasze zadanie – mówił toruński redemptorysta.

Toruński duchowny o zachodniej cywilizacji. „Co z tego, że mają technikę, pieniądze, autostrady”

O. Rydzyk nawiązał też do COVID-19. Zwrócił uwagę, że po pandemii koronawirusa nie wszyscy wierni wrócili do kościołów. Zdaniem duchownego „trzeba wrócić i przyprowadzić tych, którzy o kościele zapomnieli”. – Polska będzie istnieć, jeżeli będzie z Bogiem. Inaczej nic nie będzie. Zobaczmy, jak świat ginie. Cywilizacja zachodnia, do czego doprowadza? To jest antycywilizacja, umiera Europa. Co z tego, że mają technikę, pieniądze, autostrady. Umiera – podkreślił o. Rydzyk.

Toruński redemptorysta powiedział, że w ostatnim czasie pierwszy raz po pandemii COVID-19 odwiedził niemieckie miasto Eitting. – Kochani, ilu tam muzułmanów, muzułmanek. Który tam jest Niemiec? A dlaczego? Odeszli od Boga. Rodzina niepotrzebna – ubolewał o. Rydzyk. Duchowny żalił się, że pary zamiast na posiadanie dzieci decydują się na psa, kota lub inne zwierzę.

O. Tadeusz Rydzyk skrytykował pary. „Już nie dzieci, tylko pies lub kot”

– My jesteśmy ludźmi, nie zwierzętami. Trzeba powrócić do normalności i Jan Paweł II nas tego uczy – zaznaczył o. Rydzyk. Toruński redemptorysta dodał, aby „nie robić z ekologii religii”. – Mam nadzieję, że wy to nie, bo to już powariowali. CO2 i wszystko razem, i robaki każą jeść – mówił językiem prawicowych polityków o. Rydzyk.

