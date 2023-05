Ogromna wyrwa w drodze. Ustawiono bariery ochronne

Policja opublikowała serię zdjęć drogi wojewódzkiej W-816 w miejscowości Kuzawka Kolonia. Widać na nich, że powstała w jezdni dziura ma kilka metrów długości. Okazało się, że w nocy rzeka Bug podmyła ją tworząc kilkumetrową wyrwę.

Kilkumetrowa dziura w jezdni. Policja wyznaczyła objazdy

"Jesteśmy na miejscu i dbamy o bezpieczeństwo do czasu oznaczenia i zabezpieczenia terenu. Wyznaczyliśmy też objazd drogą K-63-Janówka-Hanna" – przekazali funkcjonariusze z KMP Biała Podlaska. Z ustaleń policjantów wynika, że ostatniej nocy w miejscowości Kuzawka Kolonia na granicy powiatów bialskiego i włodawskiego rzeka Bug podmyła drogę wojewódzką numer 816.

Powstała wyrwa zajmuje całą szerokość drogi przez co trasa na tym odcinku została zablokowana. Od momentu zgłoszenia policjanci obydwu powiatów jak też strażacy dbają o to by nikt nie znalazł się w miejscu zagrożonym, do czasu zabezpieczenia terenu.

Drogowcy ustawili bariery ochronne. Na drodze pojawiła się ogromna dziura

Kierowcy, którzy chcą przejechać drogą W-816 w stronę miejscowości Hanna kierowani są objazdem K-63- Janówka-Hanna. Funkcjonariusze przekazali, że obecnie na miejscu pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Dróg odpowiedzialnego za ten odcinek drogi rozstawiają znaki informacyjne oraz bariery ochronne.

Niedawno pisaliśmy, że do podobnego zdarzenia doszło w Małopolsce. Kilkanaście metrów od nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia w powiecie olkuskim zapadła się ziemia. Dziura miała średnicę około 8 metrów i głębokość około 5 metrów. Ulica została zamknięta.

