Kazali „wydać" 14-letnią córkę, grozili śmiercią rodzicom. Zostali zatrzymali

Wodzisławscy policjanci zostali powiadomieni o próbie uprowadzenia 14-latki 23 maja, tuż po 19.00. Do zdarzenia doszło w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Żeromskiego. Mundurowi na miejscu wstępnie ustalili, że grupa mężczyzn próbowała wtargnąć do mieszkania rodziców 14-latki. Mieli oni grozić 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu dziewczyny pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę. W momencie zdarzenia dziewczynki nie było w domu, bawiła się z siedmioletnią siostrą na placu zabaw. Gdy mężczyźni usłyszeli policyjne sygnały, uciekli.

Próbowali uprowadzić 14-latkę. Zostali objęci dozorem policyjnym

Gdy 14-latka zobaczyła uciekającą grupę, ukryła się z siostrą w mieszkaniu babci, w okolicy. Tam policjanci znaleźli obie dziewczynki, które bezpiecznie wróciły pod opiekę rodziców.

Niedługo po tym zdarzeniu patrol policji zauważył opisane przez zgłaszających osoby przy ulicy Jastrzębskiej. Jeszcze tego samego dnia 25, 24 i 19-latek z Siemianowic Śląskich zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzut wspólnego usiłowania pozbawienia wolności małoletniej, a także zarzut kierowania wobec rodziców 14-latki gróźb pozbawienia życia. Nie przyznali się do winy. W czwartek prokurator wydał decyzję o objęciu podejrzanych dozorem policyjnym. Prokurator zakazał im także zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Wodzisławscy śledczy będą teraz wyjaśniali szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia.

