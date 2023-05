Mentzen skomentował nagranie, na którym się chwieje. „Strasznie wczoraj zachlałem”

„W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii. Dlatego już po raz czwarty zapraszam Was na trasę Piwa z Mentzenem, która łączy wszystkie te rzeczy” – zachęcał polityk Konfederacji na Facebooku.

„Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy” – można było przeczytać w opisie wydarzenia. Na Twitterze organizator pochwalił się wysoką frekwencją.

twitter

Mentzen pod wpływem alkoholu. Zażartował z komentarzy

Plan najwyraźniej został zrealizowany. Do sieci trafiło nagranie, na którym współprzewodniczący Konfederacji stoi na zewnątrz lokalu, wyraźnie pod wpływem alkoholu, a jeden z uczestników spotkania stara się z nim porozmawiać. Film powstał w centrum, przy ul. Foksal.

„O ile samo »piwo z Mentzenem« to dobry ruch PRowy, to widok zataczającego się lidera Konfederacji nie przysporzy dodatkowych głosów poparcia. Będzie przypominane i powtarzane w kampanii wyborczej” – skomentował nagranie Tomasz Kalinowski.

twitter

Współprzewodniczący Konfederacji był jednak niewzruszony krytycznymi komentarzami i zamieścił mema ze zdziwionym pokemonem Pikachu. Zaprosił na kolejne spotkanie w Rzeszowie. Wieczorem dodał też filmik, w którym wspominał poprzednie spotkanie. – Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano– powiedział. Przyznał też że urwał mu się film na Nowym Świecie i boli go głowa. – Mam obowiązki, piwo z Mentzenem w Rzeszowie. Niektórzy mówią, że nie można pić, jak się ma kolejnego dnia występ. To nieprawda, można tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność – powiedział.

twitter

Niedawno inny polityk Konfederacji bawił się ze studentami na juwenaliach. Poseł Konrad Berkowicz wybrał się na juwenalia odbywające się na terenie miasteczka studenckiego AGH w Krakowie. Na nagraniu widać m.in., jak pije wódkę ze studentami. Do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej trafił wniosek o ukaranie parlamentarzysty. Autorką zawiadomienia jest posłanka Paulina Matysiak z Lewicy, która od dłuższego czasu zwraca uwagę na problem alkoholizmu w naszym kraju.

Czytaj też:

Efekt „800 plus” w sondażach? Tusk ryzykuje, beneficjentem może być KonfederacjaCzytaj też:

Niespodziewany „zwycięzca” sondażu. Wyprzedził Morawieckiego i Tuska