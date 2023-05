Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. 6 osób jechało autem, jest wiele ofiar

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem. Na drodze krajowej nr 9 w Świętokrzyskiem czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. „Droga jest zablokowana. Doszło do zderzenia Fiata Punto i Mercedesa. W Fiacie Punto podróżowało 6 osób. 5 poniosło śmierć na miejscu. Działania trwają” – napisało na Facebooku Ratownictwo Powiatu Ostrowieckiego.

Wszystkie ofiary śmiertelne podróżowały fiatem punto. Na miejsce przyjechała straż pożarna. Służby wyciągały ofiary i rannych z wraków pojazdów przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

Wypadek w Boksyckiej pod Ostrowcem. Najmłodsza ofiara miała 19 lat

– Z aut wydobyliśmy dwie przytomne osoby – powiedział Polsat News Sebastian Klaus, oficer prasowy KP PSP Ostrowiec. Doprecyzował, że chodzi o kierowcę mercedesa i 15-letniego pasażer fiata. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim powiedziała, że najprawdopodobniej kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu. Wtedy doszło do czołowego zderzenia z punto. Z nieoficjalnych informacji wynika, że fiatem jechała rodzina, która wracała z wesela. W wypadku zginęło trzech mężczyzn w wieku 20, 44 i 73 lat oraz dwie kobiety, 19-latka i 38-latka.

GDDKiA poinformowała, że do 10:30 droga w tym miejscu będzie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy drogami lokalnymi od miejscowości Kunów przez Janik i Wymysłów do Ostrowca Świętokrzyskiego oraz z Ostrowca w stronę Radomia tą samą trasą. Utrudnienia zakończyły się w niedzielę ok. 13:42.

