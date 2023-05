Wybory do Senatu RP. Roman Giertych ogłosił decyzję

Wcześniej o starcie Giertycha w wyborach do Senatu poinformowała wyborcza.pl. Były wicepremier wyjaśnił, dlaczego wraca do polityki po 16 latach.

– Wystarczy, że państwo włączycie tv, pójdziecie do sklepu, do ośrodka zdrowia, zobaczycie, co się dzieje w naszym kraju, to zrozumiecie moją motywację. Moja żona mówi, że jestem trochę zwariowany, że powrót do służby publicznej po tylu latach to rzecz szalona (...) Ale jeśli nie będziemy w stanie poświęcić części czasy na sprawy publiczne, to Polską będą zarządzały matoły z PiS-u i aferzyści – mówił na nagraniu Giertych. Dodał, że nie chce zrezygnować z prowadzenia kancelarii adwokackiej, jeśli wygra. – Mam nadzieję, że wybaczą mi państwo błędy mojej młodości politycznej – kontynuował.

–Myślę, że byłem pierwszym, który zorientował się, w jakim kierunku zmierza Jarosław Kaczyński – mówił Giertych. Na nagraniu zamieszczonym na swoim kanale przekonywał, że miał poważny wpływ na rozpad koalicji rządowej w 2007 roku i wyborów przegranych przez PiS.

Start Giertycha do Senatu. Hołownia: Powinien być kandydatem



Od pewnego czasu pojawiały się spekulacje, że Roman Giertych mógłby wystartować w wyborach do Senatu. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z Onetem lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Uważam, że Roman Giertych powinien być jednym kandydatów, którzy w ramach paktu senackiego zostaną poparci, a przynajmniej nie „obudowani” kandydatami przeciwko w swoim okręgu oświadczył. – Teraz albo pokonamy Kaczyńskiego, albo on zamieni nas w Białoruś – ocenił.

Roman Giertych jest politykiem i adwokatem, w latach 2001–2007 był posłem na Sejm IV i V kadencji, w latach 2006–2007 wiceprezes Rady Ministrów i ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

