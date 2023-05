Dron w okolicach lotniska Chopina. „Zgłoszenie zdarzenia do organów ścigania”

W sobotę 27 maja zostało wydane wspólne oświadczenie PAŻP, PPL oraz LOT. „Potwierdzamy dzisiejsze zdarzenie, które miało miejsce poza terenem Lotniska Chopina (ok. 40 km od Lotniska Chopina, poza jego terytorium). Piloci samolotu LOT zgłosili obecność drona w przestrzeni powietrznej” – czytamy w krótkim komunikacie.

„PAŻP od razu uruchomiła odpowiednie procedury, zgłaszając zdarzenie do organów ścigania. Agencja zgłosi także zdarzenie do PKBWL oraz ULC. PAŻP oraz PPL ściśle współpracują w ramach przeciwdziałania podobnego rodzaju incydentom” – podano dalej.

Drony w okolicach lotnisk. Seria przypadków

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnich tygodniach. W poniedziałek 15 maja doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem drona, który unosił się w rejonie lotniska. Z nieoficjalnych informacji rmf24.pl wynikało, że około godz. 15:30 załoga samolotu linii Wizz Air, który leciał z holenderskiego Eindhoven, zauważyła drona podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Jak ustalono, żółty dron pojawił się w przestrzeni objętej zakazem lotów. Leciał w odległości ok. 50 metrów poniżej wysokości przelotowej.

Z kolei 13 maja, jak podawała stacja TVN24, ok. godz. 16:00 doszło do poważnego incydentu na lotnisku Okęcie w Warszawie. Do lądowania podchodził w tym czasie lecący z Poznania embraer, należący do Polskich Linii Lotniczych LOT. TVN24 dotarł do nagrania z wieży kontroli lotów, z którego wynika, że załoga maszyny zauważyła wielkiego żółtego drona w pobliżu. Pilot przekazał kontrolerowi, że lecący na wysokości 2000 stóp dron przeleciał 100 stóp, czyli około 30 metrów nad podchodzącym do lądowania samolotem. Pilot wskazał, odpowiadając na pytanie kontrolera, że bezzałogowiec leciał od lotniska w stronę samolotu.

