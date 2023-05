Morawiecki uderza w TVN i PO. „Plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte”

W niedzielę 28 maja obchodzone jest Święto Niepodległościowego Ruchu Ludowego. Premier Mateusz Morawiecki uczcił ten dzień wizytą w mieście Stara Błotnica. Szef polskiego rządu wygłosił przemówienie. – Można sobie wyobrażać różne ścieżki dojścia do niepodległości, różne sposoby dbania o Polskę, o polskość. Ale trudno mi sobie wyobrazić, aby Polska była Polską, żeby Polska odzyskała niepodległość i mogła ją utrzymać bez Ruchu Ludowego – powiedział polityk.

Mateusz Morawiecki o redaktorach TVN i działaczach PO. „Tu nie trzeba klaskać”

W czasie wystąpienia Mateusz Morawiecki wspomniał działacza ludowego Stanisława Mikołajczyka. – To właśnie jemu zawdzięczamy tę słynną frazę, bo nie bał się powiedzieć komunistom prosto w twarz: plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte. Czy to państwu czegoś nie przypomina? Tak, do was mówię redaktorzy TVN, działacze PO, czyli również działacze TVN – powiedział Mateusz Morawiecki.

Po tych słowach słychać było oklaski, które premier szybko przerwał. – Tu nie trzeba klaskać. To smutne – stwierdził i dodał, że widział chwilę wcześniej obraz Jana Pawła II. – Wielkiego Naszego wielkiego rodaka, który dbał o patriotyzm, o Ruch Ludowy, o niepodległość i suwerenność. Zostawcie go w spokoju. To jest nasza świętość, świętość Ruchu Ludowego, wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski – dodał premier.

Mateusz Morawiecki: Działamy w interesie polskiego rolnika

W dalszej części wystąpienia Mateusz Morawiecki stwierdził, że dzisiaj spadkobiercą Niepodległościowego Ruchu Ludowego jest Prawo i Sprawiedliwość. – Wiemy doskonale, że trudne czasy wymagają rzeczywistej reakcji. Kiedy był problem z suszą – działaliśmy. Kiedy był problem z ASF, nie chowaliśmy głowy w piasek – działaliśmy. Kiedy był problem z nawozami – działaliśmy. Kiedy był problem z węglem, dostępnością, cenami węgla – działaliśmy. Problem z klęskami żywiołowymi, huraganami – za każdym razem nie siedzieliśmy z założonymi rękami, tylko działaliśmy – wyliczał premier.



– Także dziś, kiedy był i jest problem z zarządzeniem napływającym zbożem – działamy, działamy zdecydowanie, nawet wbrew UE. Działamy w interesie polskiego rolnika – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Beata Kempa o nawracającej dolegliwości. „Czuję potworny ból”Czytaj też:

Znów gorąco wokół „lex Tusk”. Spięcie prowadzącego z ministrem w TVN24