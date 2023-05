Burda w Żabce. Kilkadziesiąt osób wpadło do opolskiego sklepu

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach sprawców kradzieży, do której doszło w Żabce w Opolu. Do sklepu weszła grupa ok. 30 osób, które nie zamierzały w pełni pokryć kosztów wybranych produktów.

W nocy z czwartku na piątek 26 maja grupa około 30 młodych osób weszła do osiedlowej Żabki, rozpoczynając „burdę” – podaje Wirtualna Polska. Sprawcy zgarniali ze sklepowych półek alkohol, słodycze oraz przekąski. Wszystko działo się na oczach zdumionych pracowników. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawcy „burdy” wstąpili do Żabki, wracając z koncertu. „Burda” w Żabce. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach sprawców

Sprawcy zdarzenia nie tylko zachowywali się w grubiański sposób, ale także nie zamierzali zapłacić całej kwoty za wybrane produkty. Mieli rzucić na ladę jedynie drobne pieniądze, a następnie opuścić lokal, głośno się śmiejąc. Pracownik Żabki o zdarzeniu poinformował firmę ochroniarską, ale dotychczas nie udało się ująć żadnego ze sprawców. Agnieszka Nierychła, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu, przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że sprawa kradzieży została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze poszukują świadków, którzy mogliby pomóc w odnalezieniu osób, które dopuściły się kradzieży. Czytaj też:

