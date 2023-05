Kampania pod znakiem oskarżeń o prorosyjskość. Odrobina męczeństwa może pomóc Tuskowi

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę o powołaniu komisji do wyjaśniania wpływów rosyjskich. Fakt, że zamierza skierować następczo ustawę do Trybunału Konstytucyjnego niewiele zmienia, bo komisja zostanie powołana i rozpocznie pracę. A to sprawi, że wzajemne oskarżanie się PiS i PO o związki z Rosją, będzie jednym z głównych motywów tegorocznej kampanii wyborczej.

Andrzej Duda bez trudu mógł uzasadnić odmowę podpisania ustawy powołującej komisję do badania wpływów rosyjskich. Po pierwsze jest ona wątpliwa konstytucyjne. Jej członkowie będą mieli uprawnienia śledczych i sędziów jednocześnie, z prawem do ferowania poważnych wyroków – zakazu obejmowania publicznych stanowisk nawet na 10 lat. Werdykty komisji można co prawda zaskarżać do sądu, ale jej powołanie na pięć miesięcy przed wyborami rodzi podejrzenia, że nie chodzi o dociekanie prawdy tylko próbę wyeliminowania niektórych polityków opozycji z wyborów. A to może zaburzyć cały proces wyborczy. Po drugie, z powołaniem komisji zwlekano na tyle długo, że nawet prezydencki minister Paweł Szrot, szef gabinetu politycznego Andrzeja Dudy uważa, iż nie da się wykonać jej założenia, czyli przedstawić sprawozdania z prac do 17 września.