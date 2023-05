Rodzinna wycieczka zakończyła się tragedią. 38-latka zginęła na oczach dzieci

Do tragicznego wypadku doszło po słowackiej stronie Tatr. 38-latka wybrała się na trudny i wciąż jeszcze zaśnieżony szlak Zbójnicki Chodnik z trójką swoich małych dzieci w wieku 4, 7 i 8 lat. W pewnym momencie kobieta poślizgnęła się i spadła w przepaść, ginąć na miejscu. Przerażone dzieci na pokładzie helikoptera zostały zabrane z miejsca zdarzenia i objęte opieką.

Mężczyzna runął w urwisko

Wypadek w Małej Fatrze to niejedyna tragedia, do jakiej doszło w tatrach w ostatnich dniach. W niedzielę w rejonie Morskiego Oka zginął mężczyzna, który poślizgnął się na śniegu i runął w urwisko z wysokości ok. 150 metrów. – Na letniej ścieżce na Kazalnicę Mięguszowiecką w rejonie Morskiego Oka doszło w niedzielę do śmiertelnego wypadku. Turysta poślizgnął się na śniegu – przekazał cytowany przez „Fakt” ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.

Mężczyzna wraz ze swoim towarzyszem wybrali się na szlak zupełnie nieprzygotowani. Obaj byli ubrani w koszulki z krótkim rękawkiem, a na nogach mieli lekkie sportowe obuwie. Ciało turysty zostało na pokładzie helikoptera przetransportowane do Zakopanego, a jego kompan otrzymał pomoc od ratowników TOPR.

Ratownicy przypominają, że mimo słonecznej pogody, znaczna część szlaków wciąż pokryta jest śniegiem. W tym okresie jest to szczególnie niebezpieczne ponieważ po długotrwałym nasłonecznieniu następuje spadek temperatury i śnieg zamarza stając się bardzo twardym i śliskim. Wychodząc w góry należy zabrać ze sobą niezbędny sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.

