Starsza kobieta znęcała się nad psem. „Biłam, kiedy zasłużył”

Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals poinformowało o szczegółach interwencji, która miała miejsce we wtorek 23 maja. Według zgłoszenia starsza kobieta znęcała się nad psem poprzez uderzanie furtką po żebrach oraz bicie kijem. Na miejscu znaleziono dwa psy, starszego zaniedbanego oraz młodszego. Kobieta miała być okrutna wobec wszystkich zwierząt, którymi się opiekowała.

Podczas rozmowy krzyczała, że „biła psa, kiedy zasłużył”. Wolontariusze zabrali kobiecie oba psy. Starszy trafił do Kaliskiego Centrum Weterynaryjnego Calisia. Wstępne badania wykazały bolesność w niektórych miejscach podczas dotyku, podwyższoną temperaturę oraz pęknięty guz koło odbytu. Po ustabilizowaniu psa będzie można go operować. Po badaniach okazało się również, że zwierzę miało przerośnięte pazury, które uniemożliwiały mu chodzenie oraz zwyrodnienia.

Wolontariusze proszą o pomoc po odebraniu zaniedbanego psa

Młodszy pies trafił do domu tymczasowego i poszukiwany jest dla niego dom. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt złożyło zawiadomienie na policję. Wolontariusze poprosili także o pomoc w leczeniu starszego psa. Potrzebna jest m.in. karma, podkłady oraz koce. Założono również specjalną zbiórkę. Celem jest zebranie 3 tysięcy złotych. Na razie zrzutkę wsparło 17 osób.

Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt poinformowało także o telefonie od rodziny kobiety. „Odbieramy to jako próbę zastraszania, więc prosimy o powstrzymanie się od tego typu prób – nic to nie da” – podkreślili wolontariusze. „Zapraszamy rodzinę pani seniorki do udzielania się na forum publicznym. Mieli Państwo odwagę dzwonić do nas i odgrażać się, miejcie odwagę się ujawnić. Wiele ludzi czeka na to” – dodano w kolejnym wpisie.

