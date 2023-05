Zrezygnował z współpracy z Andrzejem Dudą. „Nie mogę pozostać bierny”

„Zachowując największy szacunek do obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiska naukowego, zmuszony jestem poinformować o rezygnacji z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacje, powołanej przez prezydenta” – poinformował w liście do Andrzeja Dudy rektor UEK Stanisław Mazur.

„W mojej opinii podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy, to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji w Polsce. Mając na względzie bezsprzeczne wady prawne tej ustawy, ale także jej antydemokratyczny charakter, nie mogę pozostać bierny” – uargumentował odnosząc się do lex Tusk Mazur.

„Degradacja porządku prawnego”

„Decyzję o rezygnacji podjąłem z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że nie można akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucji państwa. W mojej opinii ta ustawa przeczy tej logice” – dodał rektor UEK.

„Wstyd mi, że mam takiego doktoranta”

To nie jedyny głos ze strony społeczności akademickiej. Wcześniej decyzję Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy skomentował jego były promotor prof. Jan Zimmermann. – Owszem, pan prezydent już wcześniej swoim działaniem łamał prawo, ale teraz postawił kropkę nad i, położył już swoją prezydenturę na łopatki. Myślę, że jest to najgorsza decyzja w jego całej prezydenturze. Wstyd mi, że mam takiego doktoranta – mówił w rozmowie z Onetem prof. Zimmermann.

Obawy o „lex Tusk”

Podpisana w poniedziałek ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 zdaniem wielu komentatorów jest wymierzona bezpośrednio w Donalda Tuska. Swoje obawy względem jej praworządności wyrazili już przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

