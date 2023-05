Rodzina z dziećmi staranowała szlabany przy granicy polsko-białoruskiej

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 maja tuż po godzinie 7 rano. W pewnej chwili do funkcjonariuszy Straży Granicznej w Terespolu podjechał samochód marki bmw. W środku znajdowali się mężczyzna i kobieta oraz troje ich dzieci. Jak się później okazało, dorośli i jedno dziecko posługiwali się rosyjskimi paszportami, natomiast dwoje pozostałych dzieci miało dokumenty szwedzkie.

Incydent przy przejściu granicznym

W momencie gdy pogranicznik zabrał rodzinie paszporty do kontroli, doszło do wyjątkowo niebezpiecznego incydentu. Kierowca samochodu ruszył i z impetem wjechał w szlabany. Tym samym przekroczył granicę z Białorusią.

– Podczas prowadzonej odprawy kierujący bmw mężczyzna oddalił się z tego miejsca i pojechał w stronę Białorusi na most graniczny przez Bug. Staranował szlaban i przejechał przez kolczatkę, przebijając opony w kołach pojazdu – relacjonował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki.

Ojciec w rękach służb

Po kilku chwilach auto zatrzymało się. Kobita i dzieci uciekli po stronie białoruskiej, natomiast kierowca pojazdu wpadł w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej. – Obecnie prowadzone są wobec niego czynności. Będzie odpowiadać za próbę siłowego przekroczenia granicy państwowej oraz zniszczenia mienia – powiedział kpt. Sienicki.

Z ustaleń RMF FM wynika, że przyczyną ucieczki kobiety i jej dzieci na Białoruś był najprawdopodobniej fakt, że dwójka dzieci posiadających paszport szwedzki miała zastrzeżenie o zakazie wyjazdu z terytorium Szwecji.

