Wiceszef MSZ zareagował na wpis Lisa. „Nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym”

Przypomnijmy: w poniedziałek, 29 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, na mocy której zostać powołana komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

Spór o naruszenie zasady trójpodziału władzy

To tzw. tryb kontroli następczej. Zadaniem TK będzie zbadanie przepisów, które budzą poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. Przeciwnicy ustawy tłumaczą, że narusza ona zasadę trójpodziału władzy, gdyż decyzje komisji będą ostateczne i mają nie podlegać kontroli sądowej.

Zwolennicy ustawy odpierają ten zarzut i przekonują, że decyzje będzie można zaskarżać do sądów administracyjnych, które mogą dokonywać weryfikacji zarówno pod względem proceduralnej poprawności, jak i ustaleń faktycznych.

Lis: Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora

W nocy z poniedziałku na wtorek do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych były redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis, który nie ukrywa swojej niechęci do rządów Zjednoczonej Prawicy.

„Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora” – napisał dziennikarz na Twitterze. Wpis wprawił w osłupienie wielu internautów, według których określenie „komora” jednoznacznie odnosi się do uśmiercania w komorze gazowej.

Jabłoński: Lisa należy odtąd traktować tak jak „Jaszczura”

Na wpis zareagował także wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który wezwał do usunięcia dziennikarza z życia publicznego. Porównał także Lisa do patostreamera „Jaszczura”, który ma swoim koncie wyrok m.in. za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowym oraz wyznaniowym.

„Zupełnie poważnie: jeśli ktoś wzywa do wysyłania swoich przeciwników do komór gazowych, nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym. Tomasza Lisa – i każdego, kto go usprawiedliwia – należy odtąd traktować tak, jak »Jaszczura« Olszańskiego/Jabłonowskiego. Na margines” – skomentował wiceszef MSZ.

