Polska będzie współpracować z Niemcami ws. nielegalnej migracji. Podpisano porozumienie

W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku doszło do spotkania wiceszefa MSWiA Bartosza Grodeckiego z minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser. Spotkanie dotyczyło współpracy między krajami w zakresie ochrony granic oraz zapobiegania nielegalnej migracji. Politycy zawarli porozumienie w tej sprawie.

Współpraca Polski i Niemiec ws. presji migracyjnej. Będą dodatkowe kontrole w pociągach

Szefowa MSW Niemiec podziękowała polskiemu ministrowi za współpracę od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Faeser zaznaczyła, że od tego czasu kooperacja zyskała nowy wymiar. Niemiecka polityk podziękowała także Polsce za przyjęcie uchodźców z Ukrainy oraz za współpracę w kwestiach migracyjnych. Faeser wyjaśniła, że prowadzone będą dodatkowe kontrole w pociągach oraz działania, dzięki którym uda się zapobiec presji migracyjnej.

Z kolei Grodecki zwrócił uwagę na kooperację w zakresie bezpieczeństwa granic. Podkreślił, że służby „codzienną pracą pokazują, jak ważna jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznych granic Unii Europejskiej”. – Chcemy jeszcze efektywniej działać, jeśli chodzi o przeciwdziałanie presji migracyjnej, która pochodzi głównie z kierunku południowego – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceszef MSWiA wskazał cel, który chce zdestabilizować Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka

– Nasze działania na granicy zewnętrznej, szczególnie na granicy z Białorusią, to ochrona granicy Polski, ale też granicy wspólnej UE, co się przekłada na polsko-niemieckie relacje, ale także na funkcjonowanie całej strefy Schengen. To jest cel, który chce zdestabilizować, zarówno Władimir Putin, jak i Aleksander Łukaszenka – kontynuował Grodecki.

Wiceszef MSWiA podsumował, że „bez systemowych rozwiązań ochrony granic zewnętrznych i wewnętrznych, współpracy polsko-niemieckiej oraz skutecznych readmisji i zaprzestania wykorzystywania systemu ochrony międzynarodowej do legalizacji pobytu w Unii Europejskiej, nie będzie takiej strefy Schengen, jaką znamy”.

