Podkomisja Macierewicza nadal kosztuje podatników miliony. Prześwietlono ostatnie 2 lata

Podkomisja badająca przyczyny katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem niechętnie ujawnia informacje na temat kosztów swoich prac. Senator Krzysztof Brejza musiał skorzystać z drogi sądowej, by wymóc na Ministerstwie Obrony Narodowej dostęp do odpowiednich informacji.

Wydatki podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza

Jak przekazał polityk opozycji na Twitterze, podkomisja kierowana przez Antoniego Macierewicza wydała już łącznie 31 mln złotych. Do lutego 2021 roku jej praca kosztowała podatników 22 mln złotych. Wynika z tego, że w ciągu ostatnich lat wciąż obciążała państwową kasę na spore sumy, uszczuplając ją ostatecznie o kolejne 9 mln zł.

„Odpowiadając na wniosek z 15 maja 2023 roku uprzejmie informuję, że wydatki budżetowe poniesione przez MON na funkcjonowanie Podkomisji ds Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w okresie od jej powołania do 15 maja 2023 roku wyniosły 31 121 974 złote” – czytamy w dokumencie z 30 maja.

Krzysztof Brejza przy okazji przypomniał swoje poprzednie wygrane przed sądem z podkomisją Macierewicza i przypomniał, że wymiar sprawiedliwości już w 2021 roku zwrócił uwagę na bezczynność resortu obrony, nazywając ją „rażącym naruszeniem prawa”.

Raport podkomisji smoleńskiej

Podkomisja smoleńska 11 kwietnia 2021 roku przedstawiła raport dotyczący katastrofy prezydenckiego tupolewa z 96 osobami na pokładzie. Raport został przyjęty w sierpniu 2021 roku. W momencie jego prezentacji Antoni Macierewicz nie chciał powiedzieć, czy komisja zakończyła prace. Podkomisja swoją działalność powinna zakończyć po przedstawieniu raportu szefowi MON. Odpowiednie pismo do Mariusza Błaszczaka Macierewicz podpisał 14 kwietnia.

Na początku czerwca Onet informował, że po publikacji raportu podkomisja nadal wydawała publiczne pieniądze. Z ustaleń portalu wynikało, że od momentu publikacji raportu do 5 maja z budżetu resortu na ten cel przeznaczono 108 tysięcy złotych. Łącznie od początku 2022 r. do maja ubiegłego roku działalność podkomisji miała kosztować 613 tys. zł. MON nie odpowiedziało wówczas na pytania, czym komisja zajmowała się pomiędzy przyjęciem raportu i jego publikacją oraz czy nadal pracuje, a jeśli tak, to jakie są jej dokładne zadania.

