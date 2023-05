Pat w Trybunale Konstytucyjnym. Odwołano rozprawę ws. Kamińskiego i Wąsika

Od wielu miesięcy trwa pat w Trybunale Konstytucyjnym. Sześciu sędziów TK nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezesa i domaga się wyboru nowego szefa. W ich opinii kadencja Przyłębskiej – jako prezesa TK – upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 roku i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję.

Prezes TK nie zgadza się z zarzutami i zapewnia, że zbuntowani sędziowie nie mają racji. Twierdzi, że jej kadencja upływa w grudniu 2024 roku. Z powodu buntu sędziów, którzy nie chcą brać udziału w obradach, na razie nie odbyło się wiele ważnych rozpraw.

Rozprawy przed TK ponownie odwołane

W środę 31 maja na godzinę 10 zaplanowano rozprawę w sprawie sporu kompetencyjnego między Andrzejem Dudą i Sądem Najwyższym. Chodzi o sprawie ułaskawienia przez prezydenta w 2015 roku Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i innych osób z byłego kierownictwa CBA. Dwie godziny później – o 12 – sędziowie mają ozpatrzyć wniosek Andrzeja Dudy dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym, której uchwalenie miałoby – według rządowej narracji – odblokować wypłatę środków z KPO dla Polski.

Jak ustaliła stacja TVN24, rozprawa ws. Kamińskiego i Wąsika została odwołana ze względu na nagłą usprawiedliwioną nieobecność jednego z sędziów. Nowy termin został wyznaczony na piątek 2 czerwca.

PiS ruszyło na pomoc Przyłębskiej

Do orzekania w obu tych sprawach potrzebny jest pełen skład Trybunału Konstytucyjnego, a więc co najmniej 11 z 15 sędziów. Na początku maja do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie sporych zmian w TK. Jest on wyjątkowo krótki – ma tylko trzy przepisy a każdy z nich dotyczyć usprawnienia działalności Trybunału.

Proponowane zmiany zakładają zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9. Te przepisy miałyby dotyczyć również tych postępowań, które zostały wszczęte jeszcze przed ewentualnym wejściem ustawy w życie.

