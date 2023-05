Tusk nie trafi przed wyborami przed komisję ds. rosyjskich wpływów? Polityk z otoczenia prezesa PiS zdradza plany

„Wprost” poznało wstępny plan PiS-u w sprawie komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Zdaniem naszego informatora z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, przed komisję mają być wezwani ludzie wiązani z Donaldem Tuskiem, którzy uczestniczyli między innymi w kontraktach gazowych, ale nie sam Tusk.

– Opozycja zagotowała się, że urządzamy polowanie na szefa PO, że chcemy go przesłuchiwać w kampanii, pozbawić stanowisk publicznych. A my nie zapowiadaliśmy, że wezwiemy Donalda Tuska przed komisję. Wezwiemy za to jego ludzi, na których mamy dokumenty, świadczące o dużych wątpliwościach, w czyim interesie działali. Będziemy grillować Tuska przez jego ludzi – mówi znany polityk PiS.