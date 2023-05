Andrzej Duda zabiera głos w sprawie spotu PiS. „To działanie niegodne”

„Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia” – napisał Andrzej Duda na Twitterze. W ten sposób prezydent odniósł się do najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy spot PiS. „Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?”

W krótkie nagranie wpleciono niedawny wpis Tomasza Lisa, za który dziennikarz ostatecznie przeprosił, oraz nawiązano do inicjatywy Donalda Tuska, którzy zaprasza wszystkich Polaków na marsz, który przejdzie ulicami stolicy. „Marsz 4 czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być?” – w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało krótkie nagranie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Na początku pojawia się kilka informacji: „W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób”, „6 mln Polaków zamordowano podczas wojny”.

Następnie pokazano wpis Tomasza Lisa, który wzbudził kontrowersje, bo przez wielu internautów został zinterpretowany jako nawiązanie do komory gazowej. „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora” – stwierdził dziennikarz na Twitterze. – Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? – zapytał narrator w omawianym nagraniu.

Reakcja Muzeum Auschwitz, Strzeżek zapowiada zawiadomienie do prokuratury

Przed godz. 10:30 Muzeum Auschwitz wydało krótki komunikat w sprawie. „Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz – po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu – uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej” – czytamy na Twitterze.

Jan Strzeżek, lider Młodej Polski, zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. „W związku z obrzydliwym spotem PiS, który depcze pamięć o zamordowanych w Auschwitz, złożę dzisiaj zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Nie może być zgody na wykorzystywanie ofiar w bieżącej walce politycznej – ktoś, kto to robi, na zawsze okrywa się hańbą” – napisał w mediach społecznościowych.

Tomasz Poręba: Jesteście hipokrytami!

Tomasz Poręba broni spotu, przypominając, do czego się odnosi. „Oburzeni? Szkoda, że kiedy ikona PO Tomasz Lis wysyłał Prezesa J. Kaczyńskiego i prezydenta A. Dudę do komory, nie było żadnej reakcji. Dopiero, jak to zobaczyliście, to do was dotarło? Jesteście hipokrytami!” – napisał europoseł PiS Tomasz Poręba na Twitterze.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w odpowiedzi na wiadomość Poręby napisał: „Haniebny wpis Tomasza Lisa”.

