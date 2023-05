Jechał na niemieckich tablicach i strzelał w powietrze. Policja szuka kierowcy z A2

Do groźnej sytuacji doszło 21 maja na autostradzie A2 w okolicy węzła Nowy Tomyśl w kierunku Świecka. Na filmie wysłanym przez internautę redakcji TVN24 widać samochód, który jedzie prawym pasem. Zbliża się do niego ciemne auto, które próbuje je wyprzedzić, ale się to nie udaje. Po chwili widać, jak osoba z ciemnego pojazdu wyciąga rękę przez szyberdach.

Szokujące zachowanie na A2. „Nietypowy sposób popędzania kierowców”

Internauta wyjaśnił, że kierowca, który próbował go wyprzedzić, wystawił przedmiot przypominający broń i strzelił dwa razy w powietrze. Dodał, że jechał wówczas z żoną i córką do domu. – Na początku była konsternacja. Jestem emerytowanym mundurowym, ale z takim użyciem broni spotkałem się po raz pierwszy. To dość nietypowy sposób popędzania kierowców – skomentował pan Łukasz.

Sprawa trafiła na policję. – Trwają czynności identyfikacyjne kierowcy, który użył przedmiotu widocznego na nagraniu – skomentował oficer prasowy policji w Nowym Tomyślu sierżant sztabowy Mariusz Majewski. Dodał, że trzeba zidentyfikować przedmiot, bo nie wiadomo, czy doszło do wykroczenia, czy przestępstwa. Auto, którym poruszał się kierowca z bronią, miało niemieckie numery rejestracyjne.

