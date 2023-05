Polska kawaleria ćwiczyła orientację w terenie. Jeden żołnierz się zgubił

Poszukiwany od kilku godziny żołnierz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odnalazł się – informują reporterzy RMF FM. 46-letni mężczyzna zaginął podczas środowych ćwiczeń biegu na orientację w okolicach miejscowości Konewka w województwie łódzkim. Po zakończeniu treningu miał się nie odmeldować.

W akcję poszukiwawczą zaangażowana została Żandarmeria Wojskowa i policja, ale ostatecznie to mężczyzna sam się zgłosił do służb. Jak zaznacza, nie była to dezercja, a najzwyczajniej podczas ćwiczeń z terenoznawstwa zgubił drogę. Mężczyzna, pomimo wieku, mógł nie mieć zbyt dużego doświadczenia wojskowego.

Jak poinformowało RMF FM, żołnierz był uzbrojony, miał przy sobie karabinek beryl z dwoma, najpewniej pustymi, magazynkami. O odnalezieniu żołnierza poinformowała media rzeczniczka prasowa jednostki kapitan Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska. Nie odpowiedziała jednak na pytania o stan zdrowia żołnierza ani szczegóły jego zaginięcia.

Czym jest bieg na orientację?

Bieg na orientację jest częstym wojskowym ćwiczeniem, a poza tym hobbystycznie uprawioną przez tysiące osób dyscypliną sportową. Polega na tym, że osoba biorąca w nim udział, posługując się jedynie mapą i kompasem, musi w jak najkrótszym czasie przebyć wyznaczoną w terenie trasę, zdobywając przy tym punkty kontrolne.

