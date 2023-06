Mateusz Morawiecki dla „Wprost”: Tusk to spłukany pokerzysta

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce to polowanie na Donalda Tuska?

Nie. To jest poważna sprawa, a nie kabaret i zabawa. Jeżeli ktoś działał uczciwie, to czego ma się bać? Zresztą spójrzmy szerzej. Jak we Francji powołuje się komisję śledczą Zgromadzenia Narodowego, badającą ingerencję obcych państw na francuską politykę i ta komisja wzywa Marine Le Pen, to wtedy jest dobrze. A jak my chcielibyśmy sprawdzić, o czym Putin rozmawiał z Tuskiem na molo, to już nie wolno. Zresztą jeszcze 2022 r. Donald Tusk i Borys Budka postulowali powołanie komisji śledczej ds. rosyjskich wpływów w Polsce. A teraz, kiedy my tworzymy komisję w tej sprawie – oni protestują. Trochę dziwne, prawda?

To przyznaje pan, że to komisja do walki z Tuskiem.

Absolutnie nie. Proszę mnie nie łapać za słówka. Pokazałem przykład Francji, ale jestem orędownikiem pomysłu, żeby taka sama komisja, jak u nas powstała dla całej Europy. Bo rosyjska propaganda jest na naszym kontynencie wszechmocna. Rosjanie wydają na nią miliardy petrodolarów. Nie zamierzamy jednak czekać aż Europa zdecyduje, co robić i czy robić.

Sami tworzymy komisję, która będzie badała wpływ Rosji na decyzje podejmowane w naszym kraju. Kto jako pierwszy alarmował Europę przed drogą, którą obrała wobec Rosji? Platforma Obywatelska?

Komisja ma zyskać szerokie uprawnienia. Może zadecydować o zakazie pełnienia pewnych funkcji publicznych nawet na 10 lat. Już się mówi, że wyruguje Tuska z polityki na dekadę.

Kiedy Donald Tusk na wewnętrznych spotkaniach z dziennikarzami pewnej stacji telewizyjnej mówi, co zrobi z nami po ewentualnie wygranych wyborach, to jest w porządku? A kiedy demokratycznie wybrana większość parlamentarna chce zadać kilka ważnych pytań, to jest zamach na demokrację? Spokojnie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Widzę, że zapanowało jakieś napięcie w otoczeniu totalnej opozycji. Wszystkie decyzje tej komisji będą podlegały ocenie sądu. Tak jak to było przy aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Komisja nie wydawała wtedy żadnych wyroków, robiły to sądy.

Nie ma obaw, że w świat pójdzie komunikat, że Polska jest pełna rosyjskich wpływów?

Ten komunikat zależy tak samo od was, jak i ode mnie. Chciałbym, żeby to był komunikat o tym, że Polska ma odwagę całkowicie wyplenić rosyjskie wpływy. Od wielu miesięcy mówię o wpływach Rosji w Europie, w Niemczech, w Austrii, we Francji. Trzeba też powiedzieć, że w Polsce również te wpływy były silne. Rosja od 300 lat niezwykle sprytnie posługuje się propagandą. Znają państwo relacje, jakie panowały w XVIII wieku między Wolterem a Katarzyną II, jakim instrumentem w ręku carycy byli oświeceniowi filozofowie i pisarze.

Boi się pan marszu 4 czerwca, bo Donald Tusk w wywiadzie dla „Newsweeka” mówił, że chce, aby od 4 czerwca władza zaczęła się bać.

Jeśli czegoś się obawiam, to powrotu do władzy partii niemocy. Szkoda Polski. Wiem od lokalnych samorządowców, że poszła dyrektywa z Platformy, żeby wszyscy funkcyjni: prezydenci miast i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy PO, samorządowców, pracowników miejskich spółek i mamy marsz. Nie przeceniałbym tego marszu Platformy i innych sympatyzujących z nią partii.

PO ma około 40 tys. członków, a mowa jest o 100 tys. uczestników.

Przyjadą, pomaszerują i się rozejdą.

Kolejna konwencja PiS w czerwcu. Co tym razem położycie na stole? Mówi się o propozycjach dla emerytów, o 50-proc. waloryzacji.

Co położymy na stole, to się okaże podczas tej konwencji. Nasz zespół jest bardzo szczelny i żadnego przecieku na pewno nie będzie. Wiecie państwo, my nie rozmawiamy o tego typu propozycjach, bo mamy ściśle określony harmonogram programu. Jeździmy po kraju i rozmawiamy z Polakami. Z tych spotkań wyłaniają się propozycje, które rozstrzygamy w naszym kierownictwie politycznym.

O jakich problemach mówią wam Polacy?

Po pierwsze są obawy inflacyjne. Na szczęście już od paru miesięcy inflacja jest w trendzie spadkowym. Chociaż wciąż to jest trochę tak, jak poruszanie się po oblodzonej drodze. Jeden gwałtowny ruch i można wpaść do rowu. Razem z bankiem centralnym jesteśmy trochę między Scyllą a Charybdą.

Między Scyllą hiperinflacji a Charybdą bardzo wysokiego bezrobocia. Idziemy ścieżką środka, tak żeby lekarstwo nie było gorsze od choroby. Żeby schodzić z inflacji i jednocześnie nie dopuścić do wzrostu bezrobocia. I to nam się na razie udaje.

Skoro nie możemy mówić o propozycjach, które przed nami, to może o tych, które za nami, czyli 800+. 500+ miało być program prokreacyjnym, a więcej dzieci się nie rodzi. Wskaźnik dzietności za poprzedni rok jest najgorszy od 9 lat. 800+ pomoże i Polki będą rodzić więcej dzieci?

Akurat to, że rodzi nam się mniej dzieci, to moim zdaniem efekt zmian kulturowych i w jakimś – choć pewnie niewielkim – stopniu konsekwencja pandemii. Oczekiwania demograficzne wobec 500+ były bardzo wysokie. Warto jednak zastanowić się, ile byłoby tych urodzeń, gdyby 500+ nie było w ogóle. Są poważne opracowania, które sugerują, że mogłoby być ich zdecydowanie mniej. Nade wszystko jednak program 500+ okazał się wielkim programem prospołecznym. Dla rodzin z dwójką czy trójką dzieci to już ogromne wsparcie. Dzięki temu programowi mnóstwo dzieci uczestniczy w zajęciach sportowych, muzycznych, wyjeżdża na wakacje, a wielu rodziców nie stoi już dziś przed wyborem, czy kupić dziecku buty, czy książki. Jest cała masa dobrodziejstw, które tylko ludzie bez serca mogą lekceważyć.

800+ powinno trafiać do tych najlepiej zarabiających Polaków, których stać już na lekcje baletu i fortepianu dla dzieci?

Pobieranie 500+ nie jest obowiązkiem. Sam ze względu na swoją sytuację finansową zrezygnowałem z 500+.

A jeśli już mówimy o kryteriach dochodowych, to rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego.

Czytaj też:

Morawiecki o waloryzacji 500 plus. „Ustawa w tej kadencji"

Skoro nie 500+ czy 800+, to jak dzietność poprawić?

Wydłużenie urlopów macierzyńskich, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w szczególności pomoc dla mam w powrocie na rynek pracy, program żłobkowy, w którym już zagwarantowaliśmy 150 tys. dodatkowych miejsc dla dzieci do 3 lat, a tworzymy 100 tys. kolejnych. A poprawa dzietności to też kwestia poprawy sytuacji kobiet. To, co cieszy, to znaczące zmniejszenie luki płacowej. W ślad za naszymi słowami o równouprawnieniu, idą nasze czyny. Jesteśmy w czołówce OECD jeśli chodzi o najniższą różnicę płacową między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. Postępuje również likwidacja faktycznej dyskryminacji kobiet w zarządzaniu. 8-10 lat temu 12 proc. kobiet było w zarządach spółek giełdowych. Dzisiaj to ok. 24 proc. Za 10 lat, w takim tempie, osiągniemy równowagę. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to się stało szybciej. Chcemy po prostu, żeby kobiety nie musiały wybierać: albo rozwój zawodowy, albo zakładanie rodziny. Żeby mogły te dwie sfery łączyć, tak jak chcą.

Kiedy już mowa o wyborze kobiet, to wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego wyboru je pozbawił.

A co Prawo i Sprawiedliwość ma wspólnego z wyrokiem TK?

Oczywiście nic, bo jest apolityczny. Ale jak dzisiaj mówi pan o wyborze kobiety, to tamten wyrok wpłynął na wybór, czy mieć w Polsce dziecko, czy nie. Polki mogą się bać, bo w razie wad letalnych płodu i tak będą musiały urodzić.

Ale przecież po tym wyroku nie ma bezwzględnego zakazu stosowania aborcji. W sytuacjach zagrożenia dla zdrowia kobiety, o których państwo mówicie, nie mówiąc już o zagrożeniu dla życia, cały czas taka możliwość jest utrzymana.

Choćby po głośnej sprawie Izabeli z Pszczyny widać, że lekarze często nie wiedzą, jak się zachować, jest efekt mrożący. Kompromis aborcyjny pozwalał utrzymać jakieś status quo.

Po pierwsze, zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego w takim kształcie, w jakim funkcjonował przez te prawie 30 lat. Po drugie, minister zdrowia wydał stosowny okólnik z dyrektywami, zgodnie z którymi żaden lekarz nie musi czuć się zagrożony w przypadku wykonywania aborcji, jeśli są spełnione przesłanki prawne, żeby taki zabieg wykonać. A przesłanki te mogą być spełnione między innymi w takich przypadkach, jakie opisałem przed chwilą. Cenię „Wprost” za to, że zachowujecie rozsądek i rzetelność, a często w takich przypadkach, o jakie pytacie, tego brakuje.

Sposobem na zwiększenie dzietności mogłoby być in vitro, ale PiS nie jest wielkim zwolennikiem tej metody, państwo też nie chce jej dotować.

Ale co to znaczy? In vitro jest dopuszczalną metodą w Polsce. Ludzie mogą z niej korzystać.

Jeśli sami sobie ją sfinansują.

Zarówno w tej sprawie, jak i w każdej innej delikatnej sprawie, dotyczącej tak wrażliwych i osobistych decyzji albo dotyczącej macierzyństwa, każdemu zalecam – także osobom ze swego obozu – aby mówić tu mniej. Tak – dziś metoda in vitro nie jest refinansowana przez państwo.

W Czechach wskaźnik dzietności rośnie. U nich aborcja jest dozwolona, a in vitro finansowane z kasy państwa. Może warto się naszymi sąsiadami w kwestiach prokreacyjnych zainspirować?

Dużą część naszych programów zaczerpnęliśmy z różnych państw, które miały lepsze wskaźniki dzietności od nas: Czechy, Szwecja, Finlandia. Proszę pamiętać, że w kwestiach bezpieczeństwa i dzietności bardzo ważnym czynnikiem jest zwłaszcza praca. Patrzymy na rozwiązania innych krajów, również na Czechów, ale umówmy się, że przecież dzisiaj w Europie żaden kraj nie ma jakiejś niesamowitej stopy dzietności. Są tacy, którzy mają lepsze wyniki od nas i przyglądamy się ich polityce. Na przykład Rodziny Kapitał Opiekuńczy był w pewnym stopniu zainspirowany rozwiązaniami zagranicznymi.

Kolejnym problemem jest na pewno dostęp do własnego mieszkania. Właśnie ogłoszono, że program Mieszkanie Plus został zlikwidowany. Miało powstać 100 tys. mieszkań, a po 6 latach oddano do użytku niecałe 20 tys. lokali. Jest jakiś nowy pomysł, żeby Polakom dostęp do własnego mieszkania ułatwić?

W zeszłym roku w Polsce oddano do użytku absolutnie rekordową liczbę mieszkań. Taką, której nie widziano od słynnej dekady Gierka. Pytają mnie państwo o liczby, więc przypomnijmy, że średnio za rządów Platformy oddawano 140 tys. mieszkań rocznie, a w zeszłym roku oddano prawie 240 tys. Jest sukces? Jest. Czy to wystarczające? Oczywiście, że nie. Co więc chcemy zrobić? Wprowadzić kredyt preferencyjny dla młodych na 2 proc. Na stałej stopie, bez ryzyka zwiększającego się oprocentowania, żeby jego dostępność była jak największa. To po stronie popytowej. Ale najważniejszy element jest po stronie podażowej. Dlatego idziemy z legislacją, którą, jeśli wyborcy nam zaufają, na pewno przeprowadzimy.

Z pewnością zwiększy ona dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe nawet na zasadzie obligatoryjnej. Każda gmina, zarówno miasto stołeczne Warszawa, jak i najmniejsze miasteczka, będą musiały takie grunty pod budowę nowych lokali wyznaczyć.

Zrobimy wszystko, żeby zwiększyć podaż ziemi i jeszcze bardziej ułatwić budowę tych mieszkań.

Spółki skarbu państwa też miały przekazywać takie grunty w programie Mieszkanie Plus.

Mechanizm zaproponowany w programie pana Mirosława Barszcza zawiódł. Zresztą, wcale nie z jego winy. Musimy wypracować lepszy.

Państwo mówią o kredycie 2 proc. Tusk mówi o kredycie 0 proc. Wy mówicie o 800+, to nikt by się chyba nie zdziwił, że zaraz padnie 1000+. Tak będzie wyglądać ta kampania – licytacja, kto da więcej?

Znacie państwo słynną doktrynę Gyurcsánya-Grabowskiego? To odkrycie Platformy – doktryna gospodarcza, zgodnie z którą trzeba kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać przed wyborami, a później po wyborach zrobić to, na co ma się ochotę. Pani poseł Leszczyna mówiła, że ma nadzieję, że 500+ nie będzie waloryzowane. Donald Tusk mówił parę lat temu, że on absolutnie nie żałuje, że nie wdrożył 500+, z pogardą wyrażał się o ludziach, którzy pobierali to świadczenie. Na wiecach Platformy ich członkowie domagają się natychmiastowego zakończenia programu 500+. Oni są dzisiaj w stanie obiecać wszystko. Nawet to 1000+, tylko oni się kierują doktryną Gyurcsánya-Grabowskiego. Powtarzam to ciągle, Platforma to partia niemocy. Partia niemocy i partia oszustów.

Donald Tusk mówi, że da Polakom 800+ od razu po wygraniu wyborów. Jak tylko będą mogli zebrać Sejm.

Donald Tusk zachowuje się jak hazardzista, spłukany pokerzysta, który wszystko stracił i chce pozastawiać srebra rodowe, bo przecież kiedy mu brakowało pieniędzy, to zaczął wielką wyprzedaż majątku narodowego.

No i zabrał ludziom oszczędności z OFE. To jest właśnie ta gigantyczna różnica między nami – zarządzanie finansami publicznymi dzisiaj a dziurawy budżet w czasach PO. Bo to nie jest przypadek, że mamy teraz na dopłaty do kredytów, na obniżkę podatków, na politykę społeczną, na wzmocnienie obronności. Podam pewną liczbę, której wcześniej nie podawałem, a jest w zasadzie szalenie prosta – wszystkie dochody budżetowe w pierwszym roku rządów PO – 253 mld zł, ostatni rok PO – 289 mld zł. Wzrost o ok. 15 proc. Pierwszy rok PiS – 289 mld zł i aktualnie 605 mld zł – to nasz budżet na ten rok. To jest ponad 100 proc. Wzrostu. Drodzy czytelnicy „Wprost”, zastanówcie się więc, czy chcecie 15 proc., czy 115 proc. wzrostu. To jest prawdziwa stawka tych wyborów, między takim stylami rządzenia będą wybierać. A do tego dodać należy wielkie obniżki podatków PIT i CIT, które stanowią ubytek dla budżetu rzędu łącznie około 55 mld zł. Szokujące? Tak. Ale proste do sprawdzenia. Taki jest wybór.

Nie jest tak, że pieniądze na te propozycje wzięły się znikąd. Po drodze wprowadzono wiele podatków czy, jak to się ładnie nazywa, opłat – podatek bankowy, handlowy, opłata cukrowa, opłata paliwowa, recyklingowa, można by wymieniać jeszcze długo.

Nie, proszę nie stosować takich technik. PiS jest partią, która najbardziej w III RP obniżyła podatki. PIT z 18 na 12 proc., PIT dla młodych i dla rodzin wielodzietnych – 0 proc., obniżka CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw, 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, wyższy drugi próg podatkowy – praca w Polsce jest dziś jedną z najniżej opodatkowanych w całej Europie!

Natomiast podatki sektorowe są podatkami, które wyrównują szanse, są podatkami sprawiedliwościowymi, ich wpływ na budżet jest bardzo niewielki. Moglibyśmy je teoretycznie zlikwidować i rynki nawet by nie zareagowały. Złoty by nawet nie drgnął.

Podatek bankowy to jest jakieś 4,5 mld zł, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych 1,6 mld, opłata cukrowa, która ma zapobiegać otyłości i chorobom serca to też niewielki ubytek. Nie mają znaczenia w skali całego budżetu, ale sprawiają, że cały system jest bardziej sprawiedliwy.

Kwoty wolnej od podatku nie da się podnieść do 60 tys. zł jak obiecuje Donald Tusk?

Przecież to jest kabaret, co ten człowiek wygaduje. Pytajcie mnie, proszę, o realną politykę, a nie o bajki Tuska. Jak będziemy rządzić w dłuższej perspektywie, będziemy nadal myśleć o obniżkach podatków. Ale o propozycjach, które przekładają się na rzeczywiste oszczędności polskich rodzin. Propozycje Tuska są właśnie tą bezradną licytacją, o którą mnie państwo pytaliście. Te propozycje obnażają jego niemoc. Bo jak rządził, to on i jego ludzie mówili, że się nie da, że „nie ma tych pieniędzy i nie będzie”, „gdzie są te miliardy zakopane”, że „ja wam wójta nie wybierałem”. A teraz mówi, że on da 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

Szkoda tylko, że wcześniej, jak rządził 8 lat, podniósł kwotę wolną o 2 złote. Przecież to jest kompletna kompromitacja. To urojenia spłukanego pokerzysty.

Pieniądze z KPO są jeszcze Polsce potrzebne?

Oczywiście, że są, ale jeszcze ważniejsze są te regularne unijne środki. A one ciągle płyną i już prawie 10 mld zł zostało zaangażowane z nowej perspektywy. KPO prędzej czy później do Polski wpłynie, czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Mamy kolejne potwierdzenia z Brukseli, że po przyjęciu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, KPO zostanie odblokowane. Nie podoba mi się to, co robi Komisja Europejska w tym względzie, ale muszę się liczyć z europejską Realpolitik, z realną siłą portfela, którą KE posiada i stąd kompromis, jaki minister Szymon Szynkowski vel Sęk zawarł z Komisją.

Minister Zbigniew Ziobro mówił w „Do Rzeczy”, że pomylił się pan we wszystkich decyzjach unijnych. A pan odpowiedział na to, że krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje. Tak wygląda wstęp do negocjacji wyborczych i układania list?

Nie. Po prostu raz na dziesięć razy, jak pan minister Ziobro lub jego ludzie, szukając różnych przygód politycznych, mnie zaczepia, postanowiłem odpowiedzieć.

Generalnie jesteśmy partią dużego namiotu. Mamy siły republikańskie, siły samorządowe, siły bardziej konserwatywne i bardzo mnie to cieszy. Bo tylko razem możemy wygrać te wybory. Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą i mam nadzieję, że taką pozostaniemy.

Czy to przesądzone, że Suwerenna Polska pójdzie na jednej liście wyborczej z PiS?

Sądzę, że tak. Razem wygrywaliśmy wszystkie wybory i wygramy kolejne. Powiem wam, że ja cenię chłopaków, którzy potrafią się bić o ważne sprawy i dlatego kilku zawodników Suwerennej Polski jest nam po prostu potrzebnych.

Czytaj też:

Ziobro reaguje na słowa Morawieckiego. „Zajmijmy się nie krowami, tylko portfelami”

Skąd pan premier będzie kandydował do Sejmu? Pojawiły się spekulacje medialne, że może pan startować nie z Katowic, a z Wrocławia.

Z Katowic.

Pojawiały się też informacje, że być może Donald Tusk zdecyduje się na start z Dolnego Śląska. Bałby się pan pojedynku z szefem PO?

W ogóle nie boję się pojedynków, a już w szczególności nie bałbym się pojedynku z człowiekiem, który jest dla mnie uosobieniem niemocy, partactwa i dyletanctwa. Choć to niezły oszust i po przywitaniu musiałbym policzyć wszystkie palce.

Pan premier długo zna Donalda Tuska, bo jeszcze z czasów, kiedy był pan jego doradcą. Rozważa pan udział w debacie z przewodniczącym PO?

Muszę najpierw sprostować tezę ukrytą w pani pytaniu. Z panem Tuskiem widziałem się może trzy albo cztery razy, ponieważ nie raczył przychodzić na posiedzenia rady gospodarczej, którą sam powołał. Nie poznałem go zatem poza paroma właściwie przelotnymi spotkaniami, ale nie żałuję tego.

Taka debata Tusk-Morawiecki jest w ogóle realna?

Nie wiem, czy z takim człowiekiem w ogóle warto rozmawiać.

Po wydarzeniach pod Bydgoszczą, gdzie znaleziono głowicę rosyjskiej rakiety, została wyciągnięta jakaś lekcja, opracowane nowe procedury informowania najważniejszych osób w państwie?

Tak, te procedury po prostu muszą być bardziej efektywne.

Po tym zdarzeniu spadły notowania ministra Mariusza Błaszczaka. Nie dość, że coraz mniej Polaków mu ufa, to w dodatku ostatnie badanie IBRiS pokazuje, że chcieliby jego dymisji. Wyeliminował pan politycznego konkurenta do fotela premiera, szefa PiS?

Współpracujemy bardzo blisko z panem premierem Błaszczakiem nad modernizacją sił zbrojnych. Zaprzeczam tej publicystycznej tezie, którą chcą podkręcać nasi przeciwnicy, także niestety ci z Kremla, bo atak na polskiego ministra obrony to musi być scenariusz tam kreślony. Lider w naszej formacji jest jeden i jest nim pan prezes Jarosław Kaczyński.

Przejdźmy do odbudowy Ukrainy. Czy ostatnio nam nie odpływa? Prezydent Zełenski spotyka się we Francji, Niemczech, Stanach…

Ale co? Miałby się spotykać tylko z nami? Bardzo dobrze, że się spotyka. Dobrze, że inni wzorem Polski, Holandii czy Wielkiej Brytanii chcą realnie pomagać Ukrainie.

Czy to nie będzie tak, że ostatecznie firmy niemieckie, francuskie, amerykańskie będą miały najwięcej do powiedzenia jeśli chodzi o inwestycje, a my zostaniemy zepchnięci na boczny tor? I chociaż okazaliśmy wielkie serce, pomagamy Ukrainie jak możemy, to niekoniecznie będziemy ją odbudowywać.

Przede wszystkim życzmy sobie tego, żebyśmy o tego typu przyszłości mogli jak najszybciej rozmawiać, bo jesteśmy cały czas w sytuacji, kiedy wynik tej wojny nie jest rozstrzygnięty. Zdolności Kremla do mobilizowania kolejnych zasobów ludzkich, materiałowych, surowcowych i zbrojnych są ogromne. Podziwiam waleczność i opór Ukraińców, ale pamiętajmy, że to oni się bronią, a część ich terytoriów jest okupowana.

Zakładając, że wojna skończy się zwycięstwem Ukrainy, to nie mam obaw, że zostaniemy zepchnięci na drugi tor przy odbudowie tego kraju. Już ponad tysiąc polskich firm jest zainteresowanych inwestowaniem na Ukrainie.

Przypomnijmy, że Ukraina przyjęła odpowiednią legislację, która traktuje polskie firmy w sposób uprzywilejowany względem innych firm. Tak samo traktuje polskich obywateli. W związku z tym, jeśli doszłoby do tego, że będziemy mogli wspólnymi siłami odbudowywać Ukrainę, to Polska mocno może na tym skorzystać.

Trwają na ten temat rozmowy z rządem ukraińskim?

Jak najbardziej. Ostatnio rozmawiałem o tym z prezydentem Zełenskim w Akwizgranie, dwa miesiące temu w Polsce. Na Ukrainę wyjeżdżają w tej sprawie nasze delegacje.

Czy rząd przedstawi jakieś wsparcie dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby tam zainwestować?

Pracujemy nad tego typu programami.

Wiadomo, że trudno wziąć w prywatnym banku kredyt na inwestycję w Ukrainie.

W tej sytuacji bardzo ważne będzie, jaki kapitał dany przedsiębiorca chciałby zainwestować. Ale pamiętajmy, że rozmawiamy jeszcze cały czas o niedźwiedziu, który biega po lesie. Wolę przygotowywać się na trudne scenariusze, a one zakładają dłuższy czas trwania tej wojny.

Ile pana zdaniem potrwa?

Chciałbym, aby wojna skończyła się w ciągu dziesięciu dni albo dziesięciu tygodni. Ofensywa ukraińska już ruszyła. Na ile będzie skuteczna, to najpewniej przesądzą najbliższe miesiące i będziemy bliżsi odpowiedzi na pytanie o to, ile jeszcze potrwa wojna.

Kwestie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej nadal wywołują spięcia między naszymi krajami. Doszło ostatnio do niefortunnej wymiany zdań na ten temat między rzecznikiem naszego MSZ i ambasadorem Ukrainy w Polsce. Poruszacie ze stroną ukraińską kwestie ekshumacji?

Badania i ekshumacje do tej pory były wstrzymane. Fakt, że się zaczęły, jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Nasza wspólna walka, a w szczególności walka Ukraińców przeciw barbarzyńskiej inwazji rosyjskiej nie może oznaczać zapomnienia o przeszłości. Ale otwarta i szczera rozmowa o przeszłości będzie możliwa wtedy, kiedy będziemy mieli zapewnioną przyszłość. A dzisiaj przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Już dzisiaj odbywają się pierwsze prace zmierzające do odnalezienia miejsc mordów dokonanych na Polakach. Na pewno nie odpuścimy prawdy o Wołyniu. Ja osobiście nie odpuszczę tego tematu nigdy.

Co do wypowiedzi rzecznika MSZ, to każdy musi pamiętać o swej roli w rządzie. Na pewno rzecznik MSZ nie zachował w takiej sytuacji odpowiedniej formy komunikacji i na pewno wyciągnie z tego wnioski.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: rzecznik MSZ Łukasz Jasina zawieszony

Pan chyba ironicznie mówił w Polskim Radiu 24 o tym, że to Niemcom powinno zależeć na reparacjach i powinni nam być wdzięczni.

To wcale nie jest ironiczne. W interesie Niemiec jest dokończenie tej kwestii. Jeśli chcą żyć w prawdzie, w pokoju i z czystym sumieniem, to sami powinni dążyć do reparacji. W przeciwnym razie, brak podstawowego zadośćuczynienia, które jest elementem sprawiedliwości międzypaństwowej, będzie nie drzazgą w oku, ale setką cierni w relacjach polsko-niemieckich.

Wierzy pan w to, że Niemcy kiedykolwiek zapłacą?

Nie tylko w to wierzę, ale jestem o tym przekonany. Chociaż uważam, że droga do tego będzie dłuższa. Może być rozpisana nawet na dekady.

Ba, uważam, że spłata reparacji powinna być rozpisana w dłuższej perspektywie czasowej. Niemcy stać na wypłatę reparacji, ale to znaczny wydatek po ich stronie. Może warto przypomnieć, że byli w stanie wyłożyć wiele większe pieniądze na pięćdziesiąt razy mniejszą odbudowę w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Sceptykom przypomnę, że na NRD, które nie było tak zniszczone jak Polska po II wojnie światowej, popłynęło dwa biliony dolarów.

Na koniec porozmawiajmy o arogancji władzy, co pokazała sylwetka Piotra Mazurka, pełnomocnika ds. młodzieży, który 7,5 roku pracował w kancelarii premiera. Miał podobno źle traktować współpracowników. Tuż przed jego odejściem nie smakowała mu ponoć zupa, o czym miał napisać do dyrektor generalnej. Mail w tej sprawie miał z kolei trafić do pana, a pan podobno poszedł z nim do Jarosława Kaczyńskiego.

Nie było żadnego takiego maila. To całkowicie zmyślona historia. Plotek też nie zamierzam komentować. Zmiany w rządzie są czymś normalnym.

A może dziś, na końcówce drugiej kadencji, dotyka was to, co poprzedników – arogancja władzy. Nie brakuje wam pokory?

Pokora to coś, czego zawsze mamy w stopniu niewystarczającym, dlatego trzeba nad nią codziennie pracować. Mnie pokory nie brakuje, sam widzę, ile pracy przede mną i całym naszym zespołem. Cel mamy ambitny i jest nim trzecia kadencja. Ona jest jak najbardziej w naszym zasięgu. 3 kadencje, 12 lat rządów – to historyczna szansa, by trwale zmienić państwo polskie na lepsze.

Dlatego jesteśmy tak zdeterminowani, aby po raz kolejny wygrać z ekipą Tuska. Pokonamy tego Voldemorta tyle razy, ile będzie trzeba. Czytam ostatnio z córką „Harry’ego Pottera” i dlatego skojarzyła mi się teraz ta postać. To taki człowiek, którego pożera chęć osobistej zemsty. Nie pozwolimy, żeby to zło zwyciężyło.

Rozmowa odbyła się w poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki o brutalnych działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. „Musimy zareagować”Czytaj też:

„Lex Tusk” pogrzebie szanse na ściganie wpływów rosyjskich w Europie