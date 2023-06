„Niedyskrecje wyborcze”: Ukryte powody uchwalenia „lex Tusk”. PiS zachwycone awanturą, opozycja też

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zachwyceni awanturą, która wybuchła wokół ustawy o komisji do badania wpływów rosyjskich. Uważają, że silna polaryzacja, jaka się z tym wiąże, jest korzystna dla obozu rządzącego. Poza tym PiS chce jak najbardziej „skleić” liderów mniejszych partii opozycyjnych z Donaldem Tuskiem, szefem PO.

– Tusk ma nad sobą szklany sufit, nie jest w stanie przekroczyć 30 proc. poparcia – mówi nasz rozmówca z obozu Zjednoczonej Prawicy. I dodaje, że były premier będzie ciągnął w dół pozostałe partie opozycyjne.

A ponieważ z wewnętrznych badań zrealizowanych na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości wynika, że „Trzecia Droga” czyli koalicja PSL i Polski 2050 spodobała się wyborcom i zbiera ok. 15 proc. poparcia, co zaczyna być groźne z punktu widzenia utrzymania władzy przez PiS, to obóz rządzący postanowił zadziałać, żeby to poparcie obniżyć.