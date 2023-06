Nie żyje znany egzorcysta, ks. Gutmajer. Mówił, że ocaliła go skarpetka Jana Pawła II

Komunikat ogłaszający śmierć znanego egzorcysty zamieszczono na profilu diecezji bydgoskiej na Facebooku. Przypomniano w nim, że urodził się on 28 lipca 1946 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1972 roku. Był budowniczym kościoła i proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy w latach 1986-2017, a pod koniec życia cieszył się tytułem emerytowanego księdza.

Egzorcyzmy księdza Gutmajera

Ksiądz Gutmajer nie był postacią anonimową także poza Bydgoszczą. W roku 2012 „Gazeta Krakowska” nagłośniła jego działalność w charakterze egzorcysty, opisując przypadek wykorzystania relikwii Jana Pawła II.

— To niewyobrażalne dla kogoś, kto tego nie widział. W pięć osób musieliśmy ją trzymać i sprowadzać do podziemnej kaplicy, gdzie odprawialiśmy nad nią egzorcyzmy. Nie do uwierzenia, jak ona pluła. I tak celnie, zawsze w twarz – opisywał całą sytuację duchowny.

– W pewnym momencie przez tę kobietę, która całkiem straciła świadomość, mówi głos — taki potworny, chrapliwy: „zabiję cię, zginiesz”. Dziewczyna gałki oczne miała wywrócone do góry, jej już w tym ciele nie było. W tamtej chwili był tylko szatan – opowiadał dalej.

– Od razu rzuciła mi się do gardła. Jednym skokiem – mówił. Przed poważnymi konsekwencjami miał jednak uchronić go kawałek bawełnianej skarpetki Jana Pawła II w pozłacanym relikwiarzu. — Wkładam jej tę relikwię pod głowę i rozlega się wściekły, męski głos: weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! To świętość szatanowi śmierdziała – zapewniał ksiądz Gutmajer w wywiadzie.

Msza w intencji bydgoskiego kapłana

„Msza św. przy trumnie zmarłego kapłana w kościele Opatrzności Bożej sprawowana będzie w piątek 2 czerwca o godzinie 15:00. Po niej możliwość osobistej modlitwy do godz. 18:00. Uroczystości pogrzebowe, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Włodarczyka, rozpoczną się Mszą św. o godz. 12:00 w sobotę 3 czerwca w bydgoskim kościele Chrystusa Króla na Błoniu (ul. Lotników). Po niej dalsze ceremonie na pobliskim cmentarzu” – poinformowano w wiadomości.

