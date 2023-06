„Przypadek Kamilka z Częstochowy wstrząsnął opinią publiczną”. Posłowie zajmą się ważnym projektem

Poselski projekt nowelizacji ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 1 czerwca do został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt do niższej izby polskiego parlamentu wpłynął w połowie maja. Złożyli go posłowie Suwerennej Polski.

Dotyczy on wprowadzenia zmian w kilku aktach prawnych w celu podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmocnienia ich ochrony, w tym także systemowej ochrony przed skrzywdzeniem oraz podwyższenia poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Politycy Solidarnej Polski we wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wskazali liczbę dorosłych osób skazanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych i okręgowych w latach 2019 -2022 oraz liczbę poszkodowanych małoletnich.

Jednym z założeń nowelizacji jest konieczność informowania ofiar przestępstw o ciężkim charakterze oraz małoletnich o tym, że skazany za popełnienie tego przestępstwa, który przebywa w więzieniu, wyjdzie na wolność.

Apel instytucji i organizacji o przyśpieszenie prac

O jak najszybsze rozpoczęcie prac nad projektem apelowały do Witek w poniedziałek 23 instytucje oraz organizacje. W piśmie podkreślono, że co kilka tygodni głośno jest o śmierciach dzieci z rąk opiekunów. „Przypadek 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który wstrząsnął opinią publiczną, nie jest niestety odosobniony” – zaznaczono. W ten sposób przez pół roku zginąć miało 13 dzieci.

Zwrócono uwagę, że w projekcie na szczególne uznanie zasługują m.in. zapisy o kwestionariuszu oceny bezpieczeństwa dziecka, reprezentancie dziecka, obowiązkowych szkoleniach dla sędziów rodzinnych czy analizie poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci.

