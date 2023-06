Był objęty ustawą o bestiach. Wpadł w ręce policji dzięki czujności rodziców

Od 2014 w naszym kraju obowiązuje tzw. ustawa o bestiach. Zgodnie z przepisami osoby szczególnie niebezpieczne, które stwarzają zagrożenie dla otoczenia, mogą po odbyciu kary (za zgodą sądu) zostać umieszczone w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Inne rozwiązanie zakłada objęcie nadzorem prewencyjnym.

– Taką osobę zobowiązuje się np. do poddania się terapii, informowania policji o zmianie miejsca pobytu czy miejsca zamieszkania, nakłada na nią zakaz zbliżania się do ofiary czy też zakazuje się opuszczania kraju bez zgody sądu – tłumaczył Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Pedofil objęty ustawą o bestiach wpadł w ręce policji

„Rzeczpospolita” donosi o sprawie mężczyzny objętego ustawą o bestiach, który właśnie wpadł w ręce policji. 48-latek z Warszawy wysyłał 9-letniej dziewczynce z województwa lubuskiego filmy i zdjęcia pornograficzne. Takie same treści udostępniał również jej koleżance z klasy. Co więcej, pedofil zachęcał dzieci do przysyłania mu swoich zdjęć. Używał do tego aplikacji WhatsApp. Skandaliczne treści w telefonie córki odkryła jej matka, która powiadomiła służby.

Zgłoszenie nastąpiło 26 maja, a zatrzymanie 31 maja. – Był przekonany, że w czasach powszechnej cyfryzacji i nowoczesnych możliwości komunikacji elektronicznej jest bezkarny. Był zaskoczony zatrzymaniem – przekazał „Rzeczpospolitej” Marcin Maludy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa seksualne wobec dzieci, w tym z artykułu 200 kodeksu karnego.

