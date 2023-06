Abp Sławoj Leszek Głódź w szpitalu? Archidiecezja zabrała głos

Dziennikarz Radia Zet Radosław Gruca ustalił, że abp Sławoj Leszek Głódź trafił do szpitala. Tę informację reporter potwierdził w kilku źródłach. Na razie nie wiadomo, co dolega duchownego i z jakich powodów miał trafić do placówki. Radio Zet podało jedynie, że stan arcybiskupa jest określany jako ciężki.

Abp Sławoj Leszek Głódź w szpitalu?

Te doniesienia zdementowała archidiecezja białostocka. Rzeczniczka Teresa Margańska poinformowała w rozmowie z TVP Info, że abp Sławoj Leszek Głódź nie trafił do szpitala. – Przed chwilą rozmawiałam z arcybiskupem. Ani duchowny, ani ksiądz, który się nim opiekuje, nie mają takich wiadomości, o których informują media – przekazała.

Sławoj Leszek Głódź – sylwetka

Sławoj Leszek Głódź to jeden z najbardziej kontrowersyjnych a zarazem najbardziej wpływowych duchownych w polskim Kościele.Sprawował m.in. funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego. Był także biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim oraz metropolitą gdańskim.

W marcu 2012 roku Watykan nałożył na niego (oraz abp Edwarda Janiaka) karę w związku z tuszowaniem przypadków nadużyć seksualnych na terenie podległych im diecezji.

W wyniku decyzji Watykanu abp Sławoj Leszek Głódź musiał zamieszkać poza archidiecezją gdańską. Przeniósł się do rodzinnej Bobrówki na Podlasiu. Niedługo potem został sołtysem wsi Piaski. Stolica Apostolska nałożyła na niego zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej.

Co więcej, musi również wpłacić z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Po raz ostatni abp Sławoj Leszek Głódź był widziany publicznie na otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej oraz koncelebracji mszy w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

