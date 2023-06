Awantura z udziałem Grzegorza Brauna. Jest wniosek o ukaranie „najwyższą” karą

We wtorek 30 maja w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Al. Ujazdowskich w Warszawie miał się odbyć wykład prof. Jana Grabowskiego, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie w Ottawie. Tematem wystąpienia był „Polski (narastający) problem z historią Holokaustu”.

Grzegorz Braun zakłócił wykład. „Wkroczyłem, działając w stanie wyższej konieczności”

W pierwszym rządzie wśród słuchaczy zasiadł m.in. Grzegorz Braun. Po kilkunastu minutach poseł Konfederacji przerwał wystąpienie prof. Grabowskiego. Z relacji oko.press i „Gazety Wyborczej” wynika, że polityk podszedł do mównicy, wyrwał mikrofon ze stojaka, a następnie uderzył nim w mebel. Wywrócił również głośniki stojące z boku sali. Jak wskazuje „GW”, gdy dyrektor Instytutu Milos Reznik poprosił Grzegorza Brauna, aby opuścił salę i nie niszczył sprzętu, miał usłyszeć: „Niemiec w Warszawie będzie mnie pouczał, bym czegoś nie niszczył. Wynoś się z Polski natychmiast!”.

Do sytuacji Grzegorz Braun odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Wkroczyłem, działając w stanie wyższej konieczności, bo za wyższą konieczność uważam kładzenie kresu tego typu prowokacjom wobec narodu polskiego w momencie kiedy znany notorycznie z antypolskiej, łajdackiej kontrfaktycznej, historycznej propagandy osobnik zdecydował snuć narrację, w której jak zwykle w jego twórczości Polscy patrioci zostali obsadzeni w roli czarnych charakterów i ja temu przysłuchiwać się biernie NiE zamierzam” – napisał polityk na Twitterze.

Śmiszek apeluje o ukaranie Brauna. „Najwyższą dopuszczalną przez Komisję karą”

Słowa polityka nie zamknęły sprawy, a konkretne działanie podjął Krzysztof Śmiszek. „W związku ze skandalicznym zachowaniem Posła na Sejm RP Grzegorza Brauna, który we wtorek 30 maja w Niemieckim Instytucie Historycznym w sposób agresywny i wulgarny przerwał wykład prof. Jana Grabowskiego pt. »Polski (narastający) problem z historią Holokaustu«, wnoszę o ukaranie parlamentarzysty najwyższą dopuszczalną przez Komisję karą" – napisał polityk Lewicy we wniosku, który skierował do przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej Izabeli Mrzygłockiej. Treść dokumentu jako pierwsza opublikowała Interia.

„Poseł Braun podczas wykładu organizowanego przez Instytut wyrwał mikrofon i rozbił go o mównicę, wywrócił kolumny stojące z boku sali, a także krzyczał do prelegentów: »Wynoś się z Polski natychmiast!« oraz »won, wypad z Polski«. Poseł mimo interwencji funkcjonariuszy policji nie zgodził się opuścić sali, co zmusiło organizatorów do zakończenia prelekcji” – kontynuował Krzysztof Śmiszek. Poseł Lewicy stwierdził, że „czyn ten nie tylko uchybia godności poselskiej, ale wyczerpuje znamiona ksenofobii, werbalnej przemocy, wandalizmu, a nawet antysemityzmu”.

