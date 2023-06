Absurdalny pasek w TVP Info. Tak powiązano Tuska ze sprawą Marciniaka

W piątek 2 czerwca świat sportu żył sprawą Szymona Marciniaka. Burzę wywołał udział sędziego w imprezie „Everest” organizowanej przez polityka Konfederacji – Sławomira Mentzena. Oficjalną skargę na polskiego arbitra złożyło stowarzyszenie Nigdy Więcej.

Skarga na Szymona Marciniaka

„Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje” – napisał Rafał Pankowski, jeden z założycieli stowarzyszenia.

Początkowo podawano, że Szymon Marciniak może ponieść poważne konsekwencje wystąpienia na wydarzeniu Sławomira Mentzena. Nieoficjalnie informowano, że UEFA jest oburzona postępowaniem arbitra i odbierze mu sędziowanie w finałowym spoktaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan. W jego obronie stanęli PZPN oraz Ministerstwo Sportu.

Decyzja UEFA ws. Szymona Marciniaka

Ostatecznie jednak UEFA zdecydowała, że nie odbierze Marciniakowi sędziowania finału LM. „Na podstawie dostarczonych informacji UEFA potwierdza, że Marciniak będzie pełnił swoją rolę sędziego finału Ligi Mistrzów UEFA 2023” – stwierdziła federacja.

Tymczasem TVP Info relacjonując zamieszanie wokół sędziego postanowiła wykorzystać sprawę do ataku na Donalda Tuska. Na pasku informacyjnym podczas jednego z serwisów pojawił się napis „Pupilek Tuska doniósł – Marciniak blokowany”.

