Sikorski pokazał oświadczanie majątkowe. Miliony w oszczędnościach i nieruchomościach

W oświadczeniu Sikorskiego poza informacjami o stanie majątku, znalazły się również źródła poszczególnych składowych dochodu. Wśród nich nie zabrakło kontrowersyjnego doradztwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oszczędności i nieruchomości

Z dokumentu przedłożonego przez Radosława Sikorskiego wynika, że europoseł posiada oszczędności w czterech różnych walutach. Europoseł zadeklarował, że na jego oszczędności składa się ok. 60 tys. zł, ok. 115 tys. dol., ok. 55 tys. funtów i ok. 340 tys. euro. Łączna kwota po przeliczeniu obcych walut na złotówki po aktualnym kursie wynosiłaby ok 2 milionów 350 tysięcy złotych. Co więcej Sikorski ma dwa konta emerytalne w Stanach Zjednoczonych, na których zgromadził ok. 207 tys dolarów oraz uczestniczy w brytyjskim planie emerytalnym, w ramach którego przysługuje mu kwota sięgająca 90 tys. funtów.

Na tym jednak nie koniec. Sikorski zadeklarował, że posiada dwie nieruchomości. Pierwsza z nich to dom o powierzchni 800 metrów kwadratowych i wartości 6 milionów złotych, do którego przynależą leśniczówka, lamus, ogród, staw i grunty orne. Druga nieruchomość to mieszanie o powierzchni 133 metrów kwadratowych, które polityk wycenił również na 6 milionów złotych.

W skład majątku Sikorskiego wchodzą również akcje giełdowe amerykańskiej spółki Silvair INC. Jedną jej akcję na warszawskiej giełdzie wycenia się obecnie na ok 4.5 złotego a były szef MSZ ma ich 16 tys. 411. Ponadto ma 64 akcje notowanej na nowojorskiej giełdzie spółki LMT. Jednak akcja tej spółki wyceniana jest na 450 dolarów. Z informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym Sikorskiego wynika również, że jest posiadaczem 2 kilogramy kruszców metali szlachetnych.

Europoseł posiada również kilka pojazdów w tym samochód, ciągnik rolniczy i motocykl oraz ruchomości w postaci mebli, antyków, dzieł sztuki, książek i filmoteki.

Doradztwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W oświadczeniu europosła znalazły się również informacje o źródłach dochodu. Sikorski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Radosław Sikorski Sikorski Global”, z działalności której w 2022 osiągnął dochód w wysokości 1,7 mln złotych. W ramach działalności prowadził wykłady i występował publicznie. Jest również członkiem Rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Firma Sikorskiego zarabia również na czynszach za grunty i nieruchomości oraz na publikacji felietonów i artykułów. Ponadto Sikorski otrzymuje również tantiemy z serwisu YouTube, które mają być przekazywane na rzecz bydgoskiego domu dziecka i schroniska dla zwierząt. Polity otrzymuje również pieniądze z Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym roku byłą to kwota 115 tysięcy euro.

