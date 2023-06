Salmonella w rzeszowskiej restauracji. 15 klientów zatrutych, 7 w w szpitalu

Szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jaromir Ślączka powiadomił o zatruciu, do którego doszło w restauracji Rzeszuff. W lokalu położonym przy placu Wolności serwowano kanapki z jajkami po benedyktyńsku, które jak wiadomo nie podlegają pełnej obróbce termicznej. Urzędnicy podczas kontroli pobrali do badań składniki potraw oraz wymazy od personelu.

Zatrucie w restauracji w centrum Rzeszowa

Służby zaczęły działać, kiedy do miejscowego szpitala trafiło kilka osób z objawami zatrucia. Sanepid ustalił, że do godziny 14 w czwartek narażonych na nie zostało 18 osób, a u 15 z nich wystąpiły objawy. Wszystkie te osoby jadły posiłek we wspomnianym wyżej lokalu w dniach od soboty 27 maja do poniedziałku 29 maja.

– Przyjęliśmy telefoniczne zgłoszenia dotyczące wystąpienia objawów jelitowych u trzech osób, które 28 maja spożywały posiłek w restauracji Rzeszuff. W tym samym dniu wszczęto dochodzenie epidemiologiczne oraz rozpoczęto kontrolę sanitarną w restauracji – zapewniał w rozmowie z TVN24.pl Jaromir Ślączka. Ostatecznie potwierdzono obecność bakterii Salmonella enteritidis na skorupkach.

Restauracja przeprosiła swoich klientów

Restauracja potwierdziła zaistnienie problemu i przeprosiła za nie w mediach społecznościowych. Dodała też informację o zerwaniu kontaktu z dostawcą produktów. „Przyczyną były jajka, które razem z bakterią podrzucił nam dotychczasowy dostawca. Kontrola sanepidu nie wykazała uchybień po naszej stronie w procesie produkcji, co potwierdza oficjalny protokół z kontroli” – zapewniano.

