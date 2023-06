Wyrok ws. „Hannibala z Żoliborza”. Jeden sędzia złożył zdanie odrębne

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok ws. Kajetana P. Mężczyzna w lutym 2016 r. pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego spotkał się z Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Następnie Kajetan P. zabił swoją ofiarę nożem, rozczłonkował kobietę i przewiózł ciało do wynajmowanego przez siebie mieszkania. „Hannibal z Żoliborza” został zatrzymany po dwóch tygodniach od morderstwa na Malcie, a następnie przekazany Polsce. Proces ruszył w maju 2018 r.

Wyrok pierwszej instancji ws. Kajetana P.

W styczniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Kajetana P. za winnego zabójstwa Katarzyny J. Stwierdzono, że mężczyzna popełnił czyn w stanie ograniczonej poczytalności. Mężczyzna został skazany na dożywocie. Kajetan P. został również skazany na rok więzienia za napaść na konwojującego go z Malty do Polski policjanta. „Hannibal z Żoliborza” karę miał odbywać w systemie terapeutycznym. Sąd zobowiązał go także do zapłaty 150 000 zł nawiązki na rzecz rodziny 30-latki.

Po roku od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęły dwie apelacje. Prokurator stwierdził, że Kajetan P. w momencie popełnienia zbrodni był poczytalny. Z kolei obrona zaskarżyła cały wyrok argumentując, że był źle uzasadniony i sprawa wróciła na wokandę. Rozprawy toczyły się z wyłączeniem jawności. Dziennikarze mogli jednak zapoznać się z wyrokiem apelacyjnym. Kajetana P. nie było na sali sądowej.

Wyrok ws. głośnego zabójstwa lektorki języka włoskiego. Utrzymano dożywocie dla sprawcy

Sędzia ogłaszająca wyrok podkreśliła, że nie zapadł on jednomyślnie. Jedna z osób złożyła zdanie odrębne ws. wymiaru kary. Według sądu „Hannibal z Żoliborza” w momencie morderstwa „miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu, lecz jednocześnie zdolność do pokierowania swoim zachowaniem była u niego w stopniu znacznym ograniczona”. Według sądu Kajetan P. w momencie ataku na funkcjonariusza policji był całkowicie poczytalny.

