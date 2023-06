Zakończenie roku szkolnego 2023. Uczniów czekają dłuższe wakacje

Zakończenie roku szkolnego to coś, na co czeka większość uczniów. Można wtedy odpocząć od ciągłej nauki przez dwa albo nawet cztery miesiące. Dobrą wiadomością jest to, że w tym roku będzie można skorzystać z wakacji szybciej. Kiedy nadejdzie koniec nauki według harmonogramu roku szkolnego 2022/2023?

Kiedy nadejdzie zakończenie roku szkolnego?

O terminie wakacji możemy dowiedzieć się z harmonogramu roku szkolnego. Wiemy z niego, że w tym roku wakacje nadejdą szybciej niż w poprzednich latach. W 2022 roku wakacje rozpoczęły się 24 czerwca, a w 2021 roku – 25 czerwca. Tegoroczne zakończenie nastąpi natomiast już w piątek, 23 czerwca.

Bardzo długie wakacje

Nie tylko zakończenie roku szkolnego spowoduje wydłużenie terminu wakacji. Kolejny rok szkolny rozpocznie się później. Spowodowane jest to tym, że 1 września wypada w piątek. Dlatego też uczniowie szkół podstawowych i średnich kolejny rok edukacji rozpoczną dopiero 4 września.

Po wakacjach kolejne wolne

Oprócz rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 znamy również daty innych dłuższych przerw od nauki. Dotyczy to zarówno ferii zimowych, jak i przerwy świątecznej. Z nowego harmonogramu wiemy, że:



Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna nastąpi w dniach 23-31 grudnia;

ferie zimowe dla uczniów z Warszawy trwać będą od 15 do 28 stycznia;

kolejne terminy ferii zimowych wypadają 22 stycznia-4 lutego, 29 stycznia-11 lutego oraz 12-25 lutego;

Wielkanocna przerwa świąteczna trwać będzie od 28 marca do 2 kwietnia;

Zakończenie roku szkolnego zaplanowane zostało na 21 czerwca.

Kiedy wyniki matury i egzaminu ósmoklasisty?

Pomimo rozpoczęcia wakacji wcześniej, niektórzy uczniowie wyczekują na coś jeszcze. Na początku lipca pojawią się wyniki egzaminów – zarówno maturalnych, jak i ósmoklasisty. Z informacji przekazanych przez CKE wiemy, że uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej o wynikach dowiedzą się 3 lipca. Trzy dni później będą mogli odebrać dokumenty ze swoich szkół.

Nieco dłużej na wyniki muszą czekać maturzyści. Otrzymają oni wgląd w swoje wyniki 7 lipca o godzinie 8:30. Dostęp możliwy będzie przez Internet, na specjalnej platformie ZIU. Dane do logowania powinien otrzymać każdy uczeń od dyrekcji swojej szkoły. Od tego dnia można również odbierać świadectwo maturalne w sekretariacie.

