42 osoby w 4 samochodach. Straż Graniczna ma ręce pełne roboty także przy zachodniej granicy

W poniedziałek 5 czerwca Straż Graniczna za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych poinformowała o skutecznej akcji przeprowadzonej przeciwko przemytnikom z Gruzji. Działania te były prowadzone wspólnie z niemieckimi partnerami przy zachodniej granicy naszego kraju.

Akcja SG z Tuplic

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach razem z iłowskimi policjantami zatrzymali 4 obywateli Gruzji, którzy samochodami przewozili aż 38 cudzoziemców. Jak podkreślono w komunikacie, cała sytuacja stwarzała zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Do zatrzymania przemytników doszło podczas kontroli drogowej, na jednej z dróg powiatu żagańskiego. 2 volkswageny, mercedes i jeep na polskich i niemieckich tablicach rejestracyjnych prowadzone były prze obywateli Gruzji w wieku od 28 do 46 lat.

Obywatele Turcji chcieli do Niemiec

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Stwierdzono, że 37 pasażerów pojazdów to obywatele Turcji. W tej grupie był także jeden obywatel Afganistanu. Wszyscy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. W paszportach cudzoziemców funkcjonariusze SG odkryli serbskie stemple wjazdowe, co potwierdza, że w celu dotarcia do Europy wykorzystali tzw. szlak bałkański.

Wobec wszystkich obywateli Turcji wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na roczny lub dwuletni okres próby.

Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski zostali zobowiązani do zgłaszania się w ustalonych terminach do siedziby Placówki SG w Tuplicach. Zatrzymany obywatel Afganistanu, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, decyzją sądu został, do czasu ustalenia jego tożsamości, umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Będą surowe kary dla przemytników?

Organizatorzy przerzutu migrantów zostali zatrzymani za organizowanie migrantom przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej z Polski do Niemiec. Wobec nich Sąd Rejonowy w Żaganiu wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

