Kuriozalny atak TVP na Kasię Tusk. „Siedziała za mną posłanka PiS”

4 czerwca ulicami Warszawy przeszedł marsz zainicjowany przez Donalda Tuska. Z szacunkowych danych opozycji, potwierdzonych przez stołeczny ratusz wynika, że w demonstracji wzięło udział blisko 500 tysięcy osób, które sprzeciwiają się rządom Prawa i Sprawiedliwości.

Kasia Tusk na Marszu 4 czerwca

W manifestacji wzięła udział m.in. Kasia Tusk, która przyleciała do stolicy z Trójmiasta. Jak się okazuje, przylot córki Donalda Tuska do Warszawy stał się dla TVP okazją do krytyki. Na jednym z pasków informacyjnych w TVP Info Kasi Tusk wytknięto, że dotarła na marsz samolotem. W odpowiedzi córka szefa PO stwierdziła, że w tym samym samolocie leciała z nią jedna z posłanek PiS. „Ciekawe, czy też wybierała się na marsz” – ironizowała.

Córka Donalda Tuska o Marszu 4 czerwca

Po zakończeniu marszu autorka bloga Make Life Easier zamieściła w sieci swoje refleksje na temat wydarzeń ze stolicy. „Będą wyszydzać, będą zohydzać, będą mówić, że te pół miliona było przekupione, zmanipulowane, nieświadome czy agresywne. Będą próbować robić wszystko, aby udowodnić, że to było nic, bo w głowach im się nie mieści, że tyle ludzi wyszło dziś na ulicę z czystego poczucia obowiązku. Z wiarą, że ich głos ma znaczenie. I nie licząc w związku z tym na aplauz czy profity” – oceniła córka Donalda Tuska.

„Być może usłyszycie w jakichś mediach, że to był marsz polityków, działaczy, samorządowców, artystów i sław. Ale każdy kto szedł dzisiaj z nami widział tłum zwykłych/niezwykłych ludzi, którzy porzucili swoje codzienne obowiązki i ruszyli w imię najcenniejszych wartości. I to im jestem wdzięczna najbardziej. Bo pod koniec to wszystko od was zależy” – oświadczyła.

Czytaj też:

Poruszające słowa Kasi Tusk. „Cały aparat państwa chce zniszczyć mojego tatę”Czytaj też:

Dlaczego TVP nie pokazała marszu 4 czerwca? Rzecznik rządu tłumaczył, że nie ma obowiązku