Pijana matka opiekowała się dwulatką. Trafiła do aresztu

W niedzielę około południa dyżurny policji w Radomsku otrzymał od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informację o nietrzeźwej matce opiekującej się córką. – Kobieta na miejscu została przebadana policyjnym alkomatem i okazało się, że miała 4 promile alkoholu w organizmie. W tym stanie zajmowała się swoim dwuletnim dzieckiem – poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek.

Opiekę nad dziewczynką przejęła babcia, a 30-latka została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. – Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Zebrany w tej sprawie materiał zostanie przekazany do sądu rodzinnego – dodał Kaczmarek. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby, nad którą ma się obowiązek opieki, kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Apel policji

– Apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. W przypadku podejrzenia, że dziecko, osoba starsza czy osoba z niepełnosprawnością doznaje przemocy lub jest zaniedbywana, wystarczy powiadomić służby powołane do interweniowania w takich przypadkach – poinformował oficer prasowy. Dodał, że należy wówczas skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym lub dzielnicowym, a w pilnych przypadkach zadzwonić pod numer alarmowy.

