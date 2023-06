Były wiceminister prawomocnie skazany. Powoływał się na wpływy i przyjmował łapówki

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. Zbigniewa R. Były poseł i wiceminister został oskarżony, że od 2011 do 2014 r. powoływał się na wpływy oraz utwierdzał Mariana D. o ich istnieniu. W zamian za łapówkę i ich obietnice Zbigniew R. podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw, z którymi zwrócił się do niego Marian D. Były poseł podjął się m.in. załatwienia kredytu w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek.

Inna z próśb dotyczyła załatwienia korzystnej dla jednej ze spółek decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości tej spółki z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. W kolejnej sprawie chodziło o nominację na sędziego dla Klaudii D. i jej delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zapadł prawomocny wyrok ws. Zbigniewa R.

Były poseł przyjmował od Mariana D. łapówki wysokości od 10 do 15 tys. zł, które były przekazywane systematycznie co miesiąc od co najmniej połowy 2011 r. do połowy 2012 r. Łącznie było to minimum 120 tys. zł. Zbigniew R. otrzymał również 24 butelki whisky, sześć butelek koniaku, 12 butelek brandy i dziewięć butelek wódki, co wyceniono na prawie 3,5 tys. zł. Były poseł na jednej ze stacji tankował również paliwo na koszt Mariana D.

Były poseł w pierwszej instancji został uznany za winnego zarzucanego mu czynu. Musiał również zapłacić 30 tys. zł grzywny. Sąd orzekł wtedy wówczas o przepadku 120 tys. zł z łapówek oraz równowartości alkoholu. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok skazujący, ale nieznacznie zmienił wyrok w zakresie orzeczonej wobec Zbigniewa R. kary na 18 miesięcy więzienia. Były poseł będzie musiał ponieść koszty sądowe.

