Chłopiec zgubił portfel w parku. Odzyskał go dzięki uczciwej postawie 6-latka

6-letni Jaś znalazł w parku portfel. Okazało się, że należał do innego kilkulatka, któremu bardzo zależało na jego odszyskaniu. Wszystko przez to, że była to pamiątka po dziadku.