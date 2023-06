Lex Tusk. KE wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszenia unijnego prawa

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis powiedział w środę 7 czerwca dziennikarzom, że organ wykonawczy Unii Europejskiej rozpocznie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce – poinformował portal euronews.com. Celem jest zablokowanie ustawy dotyczącej komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Wszyscy spodziewają się, że zostanie przez nią przesłuchany Donald Tusk.

Bruksela obawia się, że nowe prawo może zostać wykorzystane do atakowania polityków opozycji w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w Polsce. Dombrovskis tłumaczył, że do Warszawy wysłano wezwania do usunięcia uchybienia. Ustawa powołuje komisję, która miałaby badać rosyjskie wpływy na decyzje polskich władz w latach 2007-2022. Powszechnie uważa się, że przepisy są wymierzone w lidera PO.

Lex Tusk do zmiany. Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy

Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę decyzji Andrzeja Dudy, który po krytyce zdecydował się wprowadzić nowelizację przepisów. Prezydent zaproponował szereg poprawek. Odwołanie od decyzji komisji miałby rozpatrywać sąd apelacyjny. Duda zaproponował również zlikwidowanie środków zaradczych. Według pierwotnych intencji komisja mogła zakazać: posiadania broni, dostępu do informacji tajnych i objętych tajemnicą państwową oraz sprawowania funkcji na 10 lat.

PiS wstępnie przychylnie odniosło się do propozycji głowy państwa. Głos ws. ustawy zabrała także Państwowa Komisja Wyborcza, która wyjaśniała, że komisja nie może pozbawić kogoś startu w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Zakaz mógłby jednak uniemożliwić danemu politykowi objęcie kluczowych funkcji w administracji, takich jak stanowiska premiera lub ministra.

Wyeliminowanie Donalda Tuska celem komisji ds. rosyjskich wpływów? Najnowszy sondaż

