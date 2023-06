Dwaj bracia odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. Mieli zaatakować maczetą

Dwaj bracia w wieku 21 i 34 lat odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. Jak podaje RMF FM, podejrzani – używając maczety – zaatakowali mężczyznę związanego ze środowiskiem lokalnych pseudokibiców.

Pokrzywdzony miał poważne obrażenia ciała. Niemal odciętą dłoń uratowali lekarze. Ofiara nie chciała udzielać żadnych informacji, a więc policjanci byli zmuszeni polegać tylko na efektach własnych działań operacyjnych. Z nieoficjalnych ustaleń wspomnianej rozgłośni wynika, że atak mógł być elementem porachunków grup związanych z obrotem narkotykami.

Dwaj bracia podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

34-latek jest znany policji, ponieważ w przeszłości był wielokrotnie notowany m.in. za posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia, udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadanie narkotyków. W związku z tym był poszukiwany listem gończym i miał odbyć karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. Obaj bracia zostali zatrzymani w powiecie lęborskim.

Sąd na wniosek prokuratora zadecydował, że młodszy z podejrzanych trafi na dwa miesiące do aresztu, starszy – na trzy. „Mężczyznom może grozić co najmniej od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywocia” – czytamy.

