„Niedyskrecje wyborcze”. Desperacja Morawieckiego i nieoczekiwany sukces Konfederacji

Dlaczego PiS ma kłopoty z prowadzeniem skutecznej kampanii wyborczej? Z jakiego powodu ziobryści lekceważą wielki marsz opozycji? Co sprawiło, że poparcie dla Konfederacji wzrosło? Jakie będą losy komisji do badania rosyjskich wpływów? Dlaczego premier skierował do Trybunału Konstytucyjnego skargę na Trybunał Konstytucyjny? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje wyborcze”.

Oto fragment odcinka: Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. PiS ma kłopoty ze sztabem wyborczym, a konkretniej z mnogością sztabów, których jest kilka i zaczynają ze sobą walczyć. Z naszych informacji wynika, że brak należytej promocji 800 plus i innych obietnic z pierwszego kongresu programowego PiS, to właśnie efekt wewnętrznej wojenki między sztabami. Tak samo, jak kontrowersyjny spot ze zdjęciami z Auschwitz. Ale gromy posypały się na głowę Tomasza Poręby – oficjalnego szefa sztabu wyborczego, który poprowadził kilka udanych kampanii PiS. Jego krytycy zarzucają mu jednak, że europoseł, od lat pracujący przede wszystkim w Brukseli, jest oderwany od polskich realiów, a poza tym trudny we współpracy. Pojawił się nawet taki pomysł, by Porębę zastąpił inny europoseł PiS – Joachim Brudziński. Nie ma, rzecz jasna, żadnej pewności, że ewentualna wymiana szefa sztabu poprawi koordynację kampanijnych działań i ich jakość, ale o tym się już nie mówi.