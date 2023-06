Upadek rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Polacy ocenili reakcję polskich władz

Ministerstwo Obrony Narodowej pod koniec kwietnia poinformowało o znalezieniu w lesie pod Bydgoszczą szczątek niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Wstępnie ustalono, że jest to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55, który w połowie grudnia wszedł w polską przestrzeń powietrzną. Na rakietę trafił przypadkowy przechodzień.

Upadek rosyjskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą. Najnowszy sondaż

Sondażownia Kantar sprawdziła na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24, czy ich zdaniem polskie władze odpowiednio zareagowały na tę sytuację. Z badania wynika, że zadowolonych z reakcji było jednak tylko 17 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było aż 70 proc. respondentów. 13 proc. osób biorących udział w sondażu wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

– Nie dziwi mnie oburzenie Polaków tym zaniechaniem, które dzisiaj już jest ewidentne – skomentował wyniki dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego generał Bogusław Pacek.

Mariusz Błaszczak do dymisji? Jasne wnioski po najnowszym sondażu

W innym sondażu zapytano o odpowiedzialność za sytuację Mariusza Błaszczaka. 54 proc. Polaków stwierdziło, że szef MON powinien zostać zdymisjonowany. 32 proc. badanych pozostawiłoby Błaszczaka na dotychczasowym stanowisku. Zdania w tej sprawie nie miało 14 proc. ankietowanych.

O przyszłość ministra obrony narodowej był pytany pod koniec maja Jarosław Kaczyński. – Niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista pana osobista uwaga, pana traktować jak przedstawiciela Kremla. Tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej – powiedział o Błaszczaku prezes PiS, odpowiadając na pytanie reportera TVN24.

Posłanka PO nawiązała do słów Jarosława Kaczyńskiego

Komentując wyniki drugiego sondażu, nawiązała do tego Joanna Kluzik-Rostkowska. – Warto byłoby zapytać Jarosława Kaczyńskiego, czy on uważa, że 54 procent ankietowanych to są jacyś obcy agenci – stwierdziła posłanka Platformy Obywatelskiej.

Sondaż przeprowadzono metodą telefoniczną od 5 do 6 czerwca 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 003 dorosłych osób.

