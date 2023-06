Brutalne zabójstwo w Wołominie. Policja zatrzymała trzeciego z podejrzanych

W czwartek 1 czerwca w godzinach porannych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie otrzymał zgłoszenie, że na terenie miasta znaleziono zakrwawionego mężczyznę. Leżał on na trawie, na tyłach parkingu strzeżonego przy ulicy Kościelnej. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego zastali okaleczone zwłoki mężczyzny.

O sytuacji powiadomiony został prokurator, który nadzorował czynności wykonywane przez wezwanego na miejsce technika kryminalistyki i policjantów z grupy dochodzeniowo – śledczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce przestępstwa oraz ślady, które mogłyby przyczynić się do ustalenia sprawcy tej makabrycznej zbrodni. Ich drobiazgowe czynności trwały kilka godzin.

Ustalono zabójców 52-latka z Wołomina

W tym samym czasie policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalali osoby, które mogły mieć związek z przestępstwem. Przesłuchiwali świadków oraz weryfikowali spływające na bieżąco informacje. Z zebranych danych wynikało, że bezpośredni udział w tym zdarzeniu mogło mieć aż trzy osoby. W toku dalszych czynności w studzience kanalizacyjnej niedaleko miejsca zdarzenia, policjanci ujawnili i zabezpieczyli nóż, którym sprawca prawdopodobnie dokonał zbrodni.

Na podstawie zebranych materiałów kryminalni stwierdzili, że zabójstwa mógł dokonać 50- latek, który tego wieczora był widziany w towarzystwie denata. Mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. Funkcjonariusze natychmiast zlokalizowali jego miejsce pobytu i jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego. W kontenerze przyległym do miejsca zdarzenia znaleźli zakrwawioną odzież, w którą ubrany był 50- latek.

Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyźnie postawiono zarzut dotyczący zabójstwa 52- latka. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo 50-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Trzech podejrzanych o zabójstwo w Wołominie

W tej sprawie zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie usłyszało również dwóch innych mężczyzn w wieku 55 lat i 32 lat. Są oskarżani o utrudnianie postępowania i niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie zabójstwa. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci aresztowania i zastosował jedynie dozór policji, połączony z zakazami zbliżania się i kontaktowania ze sobą.

