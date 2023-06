W krakowskim autobusie doszło do rękoczynów. Zaczęło się od… „Barki”

Do incydentu doszło w czwartek w nocy w autobusie linii 662 na krakowskich Dębnikach. Z relacji serwisu glos24.pl wynika, że w pewnej chwili jeden z pasażerów komunikacji miejskiej puścił z telefonu na cały głos religijną pieśń „Barka”. Pomysł zdecydowanie nie spodobał się innemu podróżującemu autobusem. Mężczyzna miał poprosił o wyłączenie, tłumacząc że boli go głowa i źle się czuje.

Nocna bijatyka w autobusie

– On nie chciał tego zrobić. Po chwili między mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań, która finalnie przerodziła się w bójkę. Doszło do rękoczynów – powiedział serwisowi glos24.pl świadek zdarzenia. Z jego relacji wynika, że o zajściu został powiadomiony kierowca, który zatrzymał autobus na przystanku Szwedzka

Interweniowała policja

Krakowska policja potwierdziła, że doszło do bójki. – Mieliśmy taką interwencję dzisiejszej nocy około godziny 1:50 na przystanku Szwedzka, w autobusie linii 662. Pobiło się tam dwóch mężczyzn. Jeden z nich uciekł, a drugi (który miał lekką ranę na twarzy) nie zdecydował się zgłaszać sprawy na policję – powiedział w rozmowie z serwisem rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie młodszy inspektor Sebastian Gleń.

Poszło o „Barkę”

"Barka" to hiszpańska pieść religijna z 1974 r. Słowa i muzykę napisał hiszpański ksiądz Cesareo Gabarain. Autorem słów polskiej wersji jest salezjanin ks. Stanisław Szmidt. Szczególne ukochał ją sobie Jan Paweł II.

Papież ośpiewał ją w Gnieźnie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Została też odśpiewana w 2002 r. na krakowskich błoniach i od tamtej pory była wielokrotnie wykonywana podczas spotkań z papieżem.