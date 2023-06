Ogromne opóźnienia pociągów. Awaria sieci trakcyjnej

RMF24 informuje, że do zerwania sieci trakcyjnej w Katowicach Zawodziu doszło ok. godziny 4:20. Spowodowało to bardzo duże opóźnienia w ruchu pociągów, od kilku do kilkudziesięciu minut. Utrudnienia dotyczą zarówno pociągów Kolei Śląskich, jak i składów dalekobieżnych.

PKP poinformowało, że przed godziną 7:00 składy w kierunku Mysłowic zaczęły jeździć po jednym torze.Ma to wpływ na czas przyjazdu innych pociągów. Po godz. 8:20 opóźnienia wynosiły od kilkunastu do blisko 200 minut. Pociąg Katowice Kraków Główny miał ponad 3 godziny opóźnienia, pociąg relacji Oświęcim-Racibórz był spóźniony o 54 minuty.

– Do godziny 5.30 była przerwa w ruchu, teraz pociągi kursują po jednym torze. Na miejscu jest pociąg sieciowy, który dokonuje naprawy, do tego czasu informacje o opóźnieniach przekazywane są na dworcach i przystankach, a także w internecie na stronie portalpasazera.pl – powiedział TVN24 Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.





