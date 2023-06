Złe wieści ws. Kanału Gliwickiego. GIOŚ opublikował wyniki badań próbek wody

Przypomnijmy: w ubiegłą sobotę, 10 czerwca, z Kanału Gliwickiego na Górnym Śląsku odłowiono ponad 450 kg śniętych ryb. To droga wodna o długości ok. 40 km, która łączy Odrę z Gliwicami, a właściwie Portem Gliwice.

Gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie

Pojawiły się obawy, że szykuje się powtórka z ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Jej przyczyną był zakwit złotej algi. To inwazyjny glon z gromady haptofitów, która rozwija się w wodzie o wysokim stopniu zasolenia.

Z informacji przekazanych w ubiegłą sobotę przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynikało, że prawdopodobną przyczyną problemu jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie.

Miejscami spadł on do poziomu 45 proc. Jednocześnie podkreślono, że to jedynie wstępne ustalenia i konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

W Kanale Gliwickim stwierdzono obecność złotych alg

W poniedziałek, 12 czerwca, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki najnowsze ustalenia w tej sprawie.

Badania próbek wody, które zostały pobrane w ubiegłą sobotę wykazały, że w Kanale Gliwickim – a także w połączonym z nim Kanale Kędzierzyńskim – pojawiła się złota alga.

„Ostatnie wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ (...) wskazują na obecność »złotej algi« w próbkach pobranych w Kanale Kędzierzyńskim oraz Kanale Gliwickim. W wodzie stwierdzono również gwałtowny spadek stężenia tlenu do poziomu 28 proc.. Przy zakwicie »złotej algi« poziom tlenu gwałtownie rośnie nawet do 200 proc”. – czytamy w opublikowanym przez GIOŚ komunikacie.

